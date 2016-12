Choro e gritos: Mãe denuncia maus tratos em creche da Zona Norte

O desabafo da mãe de uma ex-aluna do CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite, Zona Norte de Votuporanga, causou repercussão em grupos de discussões na rede social Facebook, ontem. Ela denunciou ter ouvido gritos e choros na unidade, fato que revoltou os internautas.

A mãe contou que, assustada com a mudança de comportamento da filha, resolveu ir até a creche, para assinar a desistência da vaga da criança.

“Enquanto eu estava lá aguardando a coordenadora pra conversar, ouvi uns gritos e choro, fui mais perto da parede que dá acesso ao banheiro das crianças, onde ela tomam banho, e daí tive a certeza de que minha filha não ficaria ali mais nenhum segundo”.

Em alguns trechos do post, a mãe cita: “a tia gritava pra criança ‘engolir o choro’, repetiu essa frase por várias vezes (…) ela gritava com a criança NÃAAAAO, NÃO É PRA CHORAR. Gnt, não estou exagerando, ela gritava absurdamente cm a criança. (…) A coordenadora chegou para conversar comigo, perguntei pra ela se ela estava ouvindo aquilo, ela ouviu, me deu uma resposta que até agora estou sem entender, nem pra ter me pedido licença e ter ido ver o que estava acontecendo ali com aquela criança”.

Até o fechamento desta edição, a postagem estava com mais de 300 comentários. Vários internautas saíram em defesa da mãe da criança: “Nada, nada mesmo justifica uma educadora mandar a criança engolir o choro, isso configura maus tratos. Sabemos que mtos educadores estão trabalhando doentes, pois não são autorizados a tirarem licença saúde e nesse caso, a responsabilidade cairia sobre a secretária da educação”.

Uma mulher ainda denunciou que no Cemei Terezinha Guerra também acontecem episódios de maus tratos. O caso da professora investigada por agressão a nove alunos da rede municipal, denunciada em primeira mão pelo Diário, foi lembrado em algumas postagens.

Alguns docentes se manifestaram, defendendo que os casos não podem ser generalizados. “Respeito é bom e eu gosto”, disparou um professor. Mais tarde, a mãe postou que estava na Secretaria da Educação.

Outro lado

Em nota, a Prefeitura de Votuporanga informa que a Secretaria da Educação de Votuporanga está analisando o recente caso para tomar as devidas providências. Sobre a criança em questão, a pasta informa que a mãe desistiu da vaga. “Portanto, ela não está mais matriculada na rede”.

Licença médica

A Secretaria da Educação ressalta que não mantém em atividade profissional servidores em licença médica.

Terezinha Guerra

A respeito do Cemei Terezinha Guerra, a pasta informa que não houve nenhum registro oficial sobre o assunto.

Condutas adequadas

Para finalizar a nota, “a Secretaria afirma ainda que está à disposição dos pais de alunos quanto ao trabalho desenvolvido nas escolas municipais e que desenvolve uma política de valorização dos professores, oferecendo, por exemplo, formações continuadas que debatem diversos temas, entre eles, condutas adequadas dentro das salas de aula”.

Da redação