A Ponte Rodoferroviária que liga os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo sobre o Rio Paraná, unindo a cidade paulista de Rubinéia a sul-matogrossense de Aparecida do Taboado, foi inaugurada em 29 de maio de 1998, após um investimento de mais de R$ 800 milhões pelos governos federal e de São Paulo. E era assim que se atravessava as fortes águas do Paranazão.