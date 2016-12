O encantador de mulheres – por Marquinhos Dóres

Ele é um comunicador nato. Nunca foi profissional da área, mas à sua maneira gostava de exibir sua habilidade com as palavras. O povo simples ficava encantado com o vocabulário pouco convencional do inspetor aposentado: “A gente vamos fazer hoje uma grande festa, porque estão aqui presentes pessoas retombantes, de muita omildade e estrogonoficamente sensívels.” Na pobre e empoeirada cidadezinha em que vive, o homem que mais parecia um dicionário ambulante era sempre lembrado quando aconteciam as quermesses, as festas juninas, os batizados e até formaturas da escola onde é convocado como mestre de cerimônias. Aos cinquenta e tantos anos é um verdadeiro encantador de mulheres, que o admiram por sua “sabedoria” e reconhecido charme. Era casado com a recatada Alzira, que só era vista quando estava indo ou voltando da igreja. A mulher estava sempre trajando saias pretas, blusas de seda, colocadas por fora, para disfarçar as avantajadas ancas e um arquinho na cabeça como complemento. Quando cruzava com as mulheres que usavam decote, roupa curta ou calça justa se benzia três vezes e apressava o passo para chegar depressa à igreja, onde o trabalho voluntário da limpeza a esperava. O encantador de mulheres, Nico, assim como sua esposa também corria, mas no encalço dessas mulheres. A aposentadoria de Nico permitia que ele fizesse algumas gentilezas para as mulheres que lhe interessava. Hoje é um dia de quermesse, portanto, data mais que especial para o encantador de mulheres jogar o seu irresistível charme para as mulheres. Como parte de seu plano de conquista, arrematou um belo frango e mandou entregar na mesa da fogosa comadre Nereide, que por sua vez não tinha muita noção de perigo, eis que era casada com Januário do Açougue, mulato forte e de poucas palavras. Corria um boato na vila que o homem tinha um assassinato no currículo. Comentavam que quando ele morava no estado do Maranhão, arrancou as tripas de um conquistador folgado para quem Nereide vivia mostrando os dentes. Mas o encantador de mulheres não se contentava com pouco, também fez a mesma gracinha para Adalgisa, a viúva mais fresca do lugarejo. Um franguinho aqui, outro franguinho ali e Nico ia solidificando sua fama de encantador de mulheres. Mas nem tudo eram flores na vida do espertalhão e, um dia a coisa acabou dando errado. No caso do franguinho, Adalgisa, a viuvinha fresca e de língua solta, foi contar vantagem justamente para Nereide, se gabando que havia ganhado uma prenda de Nico. Não deu outra, Nereide toda enciumada e puta da vida com o compadre biscateiro resolveu se vingar. Com ares de santinha, comentou com o marido que o compadre Nico estava cheio de gracejos para o seu lado: “Você viu que ele até mandou um frango pra nossa mesa?” Januário do Açougue, o mulato forte e de poucas palavras mudou a fisionomia instantaneamente e continuou calado. Coçou a cintura para conferir se a inseparável faca estava na bainha e finalmente disse para esposa: “Chama o desinfeliz aqui, agora.” Mais que depressa Nereide foi buscar Nico, que veio todo serelepe atendendo ao chamado da comadre e do compadre Januário do Açougue: “Senta cumpadi, vem comê um franguinho ca gente.” Nico sentiu que o clima não estava muito favorável pro seu lado, olhou de lado e viu Nereide com um sorrisinho sarcástico, disfarçou dizendo que estava sem apetite, mas não conseguiu convencer Januário. “O cumpadi, por acaso, tá se astrevendo a fazê uma disfeita pra mim? É pra senta e comê o frango inteirinho, que tô mandando!” Sabedor da má fama de Januário do Açougue, o encantador de mulheres sentou-se e começou a comer. “É pra come tudo, senão eu furo o seu bucho aqui memo!” Quando Nico acabou de comer o frango inteirinho, Januário do Açougue arrematou mais um. “Só sai daqui quando acaba de comê tudo, senããão…”. Sem entender direito o que estava acontecendo, as pessoas foram se aglomerando em volta da mesa só pra assistir o encantador de mulheres comendo aquela exagerada quantidade de frango, sempre vigiado de perto pelo mal encarado Januário e pela dissimulada Nereide. KA ENTRE NÓS… depois desta lição bem dada, o encantador de mulheres perdeu a pose e mais parecia uma franguinha assustada.

Marquinhos Dóres

m-dores@uol.com.br