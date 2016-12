Instituto de prevenção: Hospital de Câncer anuncia fechamento de unidade de Fernandópolis

A notícia do fechamento do Instituto de Prevenção “Gulia Marzola Faria”, em Fernandópolis, mantido pelo Hospital de Câncer de Barretos, pegou até os funcionários de surpresa. O espaço atende 150 municípios e realiza exames preventivos de câncer de colo de útero, de pele, de próstata e de boca.

O Diário procurou a assessoria da instituição, mas o departamento não está autorizado a dar informações a respeito. “Haverá uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, a partir das 11h30, no anfiteatro da unidade de Fernandópolis, quando o diretor geral do HC de Barretos, Henrique Prata, abordará todos os motivos que levaram o Hospital a tomar a decisão”.

A reportagem questionou se haveria alguma possibilidade do fechamento não acontecer, mas a assessoria de comunicação preferiu não se manifestar. Diferentemente dos funcionários da unidade de Fernandópolis, que ainda creem numa reviravolta no caso.

“A gente foi pego de surpresa. Soubemos da situação através da mídia mesmo. Mas Deus nunca abandonou nosso hospital. Com certeza, o senhor Henrique vai dizer que o instituto não deixará ninguém desamparado. De repente, algum empresário resolva fazer uma atitude positiva e não permitir que a instituição feche. Mesmo porque ainda não sabemos se as atividades serão encerradas completamente ou se apenas alguns serviços serão suspensos. É esperar para ver”, comenta uma funcionária que preferiu não se identificar.

História

O Instituto de Prevenção “Gulia Marzola Faria” foi inaugurado em 2013, com o intuito de disseminar a cultura da prevenção e câncer e de melhorar o diagnóstico precoce na região de São José de Rio Preto e Araçatuba.

O prédio, que tem 3.012 m2 de área construída, conta com salas para exames, consultórios, centro cirúrgico para pequenas cirurgias e biópsias, além de equipamentos como mamógrafo digital, ultrassom e mesa de estereotaxia. A capacidade de atendimento do centro é 50 mamografias e 40 ultrassons por dia, e 20 biópsias por semana.

O instituto também atua em consonância com a Unidade Móvel IV que atende a região da DRS XV (Micro Região de Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis e Votuporanga) e possui dois mamógrafos analógicos com capacidade de uma média de 80 exames por dia. A Unidade Móvel VI atende a região da DRS II (Micro Região dos Consórcios, Lagos e Central) e possui dois mamógrafos digitais com capacidade de uma média de 80 exames por dia.

Importância

No canal do HC no YouTube, o diretor Henrique Prata abordou, há 15 dias, o cenário da prevenção do câncer no Brasil, citando as unidades como a de Fernandópolis como “um dos projetos mais importantes do Brasil”.

A instituição recebe a demanda das duas carretas (unidades móveis), atendendo a população de 150 cidades, que é direcionada para Fernandópolis.

Números de 2015 da Unidade de Fernandópolis:

Exames de mamografia – 43.203 mulheres

Câncer de mama – 195 casos

64% de casos de câncer inicial (assintomático) com 95% de cura

Déficit em 2015 – R$ 2.141.841,21

