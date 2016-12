Doações: Colégio Adventista promove gincana solidária

O Colégio Adventista de Votuporanga promove, até o final deste mês, sua tradicional gincana solidária. Este ano, a brincadeira aborda o tema “Família”.

Os alunos do segundo colegial, Ana Júlia Tino Caprio e Willian Arco Francisco, ambos com 15 anos, estiveram na redação do Diário, na tarde de ontem, para explicar um pouco sobre o evento.

“Nós integramos a equipe Vermelha, que disputa contra a Amarela. Arrecadamos alimentos não perecíveis, produtos de higiene, agasalhos e cupons fiscais (sem CPF). Todos os itens serão doados a instituições de caridade da nossa cidade e ao CAAF de Barretos, entidade que apoia famílias de pacientes que estão em tratamento”, explica Ana Júlia.

Willian frisa que os interessados em doar podem procurar o Colégio Adventista, à Rua Mato Grosso, n.º 3563 – Centro. “Mas não se esqueçam de indicar a cor da equipe beneficiada”. Mais informações pelo 3421-4049.

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Foto: Maíra Petruz