QUASE R$ 2 BILHÕES: Madonna é a artista mais rica dos EUA

A revista Forbes divulgou uma lista com as artistas mais ricas dos EUA. Com uma fortuna estimada em R$ 1,9 bilhão (US$ 560 milhões), Madonna liderou com facilidade.

Somente com os shows que já fez em sua mais nova turnê, a Rebel Heart Tour, Madonna faturou R$ 600 milhões (US$ 170 milhões).

Em segundo lugar ficou outra veterana da música, Céline Dion, com fortuna estimada em R$ 1,3 bilhão (US$ 380 milhões).

O pódio é fechado por outra diva clássica, Barbra Streisand, com fortuna de R$ 1,3 bilhão (US$ 370 milhões).

Beyoncé também aparece na lista, em oitavo lugar, com fortuna de R$ 940 milhões (US$ 265 milhões).

A mais jovem do ranking é Taylor Swift, que com 26 anos já tem fortuna de R$ 886 milhões (US$ 250 milhões).

