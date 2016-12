Ponto de Vista: A.C. de Camargo

O candidato a vice não precisa necessariamente atrair votos. Mas não pode jamais atrapalhar o cabeça de chapa. Esta máxima da política é correta e deve ser sempre levada a sério. O critério para a escolha do companheiro de chapa é sempre complicado e é por isso mesmo que muitas vezes o processo de designação se torna demorado.

# O candidato João Dado vive no momento esta experiência e terá que decidir levando em conta de que não pode abrir brechas para gerar descontentamento entre os aliados.

# Há pelo menos quatro ou cinco nomes de pessoas que estão sendo estimuladas a pleitear a vaga neste momento.

# E as pressões são muitas, até porque o leque partidário que apoia o ex-deputado federal é amplo e todos eles com nomes próprios esperando fazer parte da chapa.

# Como ainda tem um bom tempo pela frente, Dado vem conduzindo o processo com paciência, esperando com isso chegar a um consenso, um nome que seja aceito por todos os envolvidos no processo.

# Sem provocar fissuras, evidentemente.

# Interessante que, na outra ponta da linha, seu adversário Osvaldo Carvalho está, pelo menos por enquanto, isento desse tipo de pressão.

# E com um detalhe muito interessante, o próprio Osvaldo tem sido citado, não poucas vezes como, numa possível grande arrumação, provável candidato a vice.

# Dos lados da campanha do peemedebista ninguém arrisca dizer se isso é possível ou não, deixando as coisas fluírem normalmente.

# Um dos mais sérios defensores dessa hipótese é o prefeito Júnior Marão, que defende se não com veemência, pelo menos com grande interesse, um acerto nesse sentido.

# Seria o fecho ideal para tornar a campanha menos exaustiva, menos cara e sem grandes confrontos.

# É preciso, porém, que não se esqueça que há outros nomes envolvidos no processo eleitoral deste ano, Roberto Martins, o Lamparina, pelo Psol e João Garcia pelo PRB, que não podem ser subestimados.

Política

# A semana começa e contendo, como tem acontecido nas últimas, como uma indagação: que tipo de bomba vem por aí?

# O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, continua demonstrando que está inteiro, mantém uma rígida base de sustentação e espera sair livre do processo que visa a perda de seu mandato.

# Mas, comenta-se, companheiros dele mais chegados teriam concluído que, se ele renunciar ao cargo de presidente agora, poderá salvar seu mandato como parlamentar e sair por cima nessa batalha.

# E uma bomba que pode explodir nesta semana é a informação divulgada pela última edição da revista Veja de que o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto poderá apelar para a delação premiada.

#Se isto de fato acontecer as previsões que são feitas indicam que o estrago será muito grande, de resultados imprevisíveis.

# Tanto isso é verdade que uma caravana de notáveis do PT, incluindo senadores, está sendo montada para ir a Curitiba e tentar convencer Vaccari a ficar quietinho em seu canto.

Coisa & Tal

O duro, duro mesmo, não é perder o jogo para o Palmeiras. É, isto sim, ter que aguentar os palmeirenses roncando papo e dizendo que estão rumo ao título. É mole? O pior mesmo ficou para o time brasileiro, eliminado precocemente da Copa América. E não adianta o Tite reclamar que o gol foi legítimo, o Dunga dizer que os peruanos ganharam fazendo gol com a mão. Futebol se ganha jogando, não justificando.

Entre aspas

Do técnico Dunga, depois da derrota de domingo para o Peru:

– Lógico, quando você tem a derrota, terá a cobrança.

HOJE NA HISTÓRIA

NO DIA 14 DE JUNHO DE 1909 morria o presidente Afonso Pena, assumindo em seu lugar o vice Nilo Peçanha. Nesse mesmo ano era criado em São Paulo o Banco Hipotecário e Agrícola, que deu origem, anos mais tarde, ao Banespa – Banco do Estado de São Paulo. Em 1923 o adultério masculino passava a ser motivo para divórcio, na Inglaterra. Em 1969 morria a atriz Cacilda Becker. Em 1982 a Argentina assinava o termo de rendição em relação à Guerra das Malvinas. Em 1972 morria na Índia, vítima de desastre aéreo, a atriz Leila Diniz. Comemora-se hoje o Dia do Solista.