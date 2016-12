Votuporanga – Zona Norte – Uma cidade com 36 mil habitantes

Você sabia que o Bairro Pozzobom só perde em número de habitantes para três importantes cidades da região: Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. De Mirassol, até a divisa com Minas Gerais em Rubineia, exceto as cidades citadas, temos o bairro Pozzobom com o maior número de habitantes. Hoje o bairro contabiliza 36 mil habitantes.

O bairro foi desmembrado, por uma imobiliária do ex-prefeito de Votuporanga, Mário Pozzobon, a partir de 1978. Na década de 80 o bairro cresceu junto a outros próximos. Logo após a pavimentação da estrada para Parisi e a construção do pontilhão “do Vilar” a avenida principal do bairro começou a ganhar movimento e lojas.

Hoje em dia o que chamamos Zona Norte ou “Pozzobon” são vários bairros próximos, o que se transformou numa outra cidade, quase independente de Votuporanga. Ali se encontram bancos, lotéricas, padarias, supermercados, lojas, hospital, igrejas, praças, repartições e órgãos públicos. O novo estádio, assim como o complexo esportivo, foram instalados naquela localidade.

Podemos chamar de Centro Novo onde atualmente se encontra o Posto do Vilar, no viaduto da SP320 e Centro Velho, onde hoje se encontra a Concha Acústica.