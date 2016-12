Ponto de Vista: A.C. de Camargo

De cavalo dado não se olha o dente. Não é bem assim. A reunião de moradores da chamada Favela Matarazzo com o prefeito Júnior Marão e que rendeu a principal manchete da edição de domingo deste Diário, é prova disso. “Queremos casa com quintal, não prédio”, disseram eles para expressar seu descontentamento com o projeto que lhes foi mostrado no plano de erradicação da favela e substituição por moradias populares, em forma de sobrados com dois apartamentos cada.

E mais

# Melhoria reivindicada há anos, com a promessa de atendimento assumida pelo prefeito, mas seguidamente protelada por escassez de recursos, a medida proposta agora foi esta.

# O financiamento disponibilizado pelo governo do Estado, através da CDHU, contempla essa modalidade de residências, mas elas, em princípio, não agradam todos os moradores.

# Alguém até pode perguntar, “esse pessoal não está exigindo demais?”.

# Não, não está, porque essas pessoas moram em péssimas condições nesses conjuntos desprovidos de tudo, estão acostumadas, porém a esse estilo de vida e o que elas pedem é apenas melhorias.

# Mas não querem e não se conformam com mudança tão radical de seus padrões de convivência, principalmente porque entendem que a existência de uma área livre, de um quintal, é o meio com que estão habituadas praticamente desde que nasceram.

# A observação feita por um morador na reunião com o prefeito e seus assessores expressa de forma clara a razão dessa rejeição ao plano de sobrados.

# Disse ele mais ou menos o seguinte: “minha filha vai se casar, ela não tem condições de ter casa própria, havendo um quintal eu construo um quarto e um banheiro nos fundos e lá ela ficará abrigada até quando tiver meios para construir a sua”.

# É preciso respeitar o modo de vida das pessoas e buscar consenso na tentativa de solucionar o problema.

# E o prefeito Júnior Marão soube muito bem entender o recado, tanto assim que vai marcar uma nova reunião para encontrar alternativas de atender às necessidades dos moradores, mas obedecendo também seus desejos.

# Marão, aliás, foi bem claro quando disse que está em fim de mandato, que não fez reunião para promover candidatura própria, mas sim para encaminhar da melhor maneira possível uma saída que satisfaça a todos.

# E haverá de encontrar essa desejada saída, de tal forma que todos possam, de maneira consensual, comemorá-la.

Política

# A fonte responsável por esta informação, dada à coluna, é plenamente confiável.

# Depois de uma reunião da qual participaram o deputado licenciado Rodrigo Garcia, o presidente do DEM em Votuporanga, Oscar Guarizo e o prefeito Júnior Marão, foi batido o martelo.

# Renato Martins, o Renatão da loja do supermercado Santa Cruz do bairro Pozzobon, está confirmado como o candidato a vice na chapa de João Dado.

# Ainda de acordo com essa mesma fonte, a hipótese de Osvaldo Carvalho desistir da candidatura e ser o vice de Dado está definitivamente sepultada.

# Renatão participou da reunião, confirmou aceitação ao convite e até já comunicou as pessoas que lhes são mais próximas sobre a decisão.

# E com isso o apoio do grupo de partidos liderado pelo PT está praticamente consolidado, muito possivelmente oferecendo o candidato a vice-prefeito.

Entre aspas

Mensagem em um cartaz carregado por um garoto nos Estados Unidos durante manifestação de protesto pelo acontecimento bárbaro em Orlando no domingo:

– Eu não tenho medo, eu não tenho ódio.

HOJE NA HISTÓRIA

NO DIA 15 DE JUNHO DE 1907 era iniciada a Conferência de Haia, onde se destacou o brasileiro Rui Barbosa. Em 1962 o território do Acre era transformado em Estado. Em 1977 era aprovado pelo Congresso Nacional o divórcio no Brasil. Em 1996 morria a cantora Ella Fitzgerald . Em Votuporanga, em 1945, era criado o VEC – Votuporanga Esporte Clube que, anos mais tarde, seria fundido com o América, outra equipe amadora de futebol daí surgindo a Associação Atlética Votuporanguense. Comemora-se hoje: Dia Nacional do Combate ao Colesterol e do Paleontólogo.