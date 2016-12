Bancos: Câmara aprova abertura de caixas até as 22h

Foi aprovado, na última segunda-feira, o projeto de autoria do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, que obriga estabelecimentos bancários a manterem disponíveis aos seus consumidores caixas eletrônicos, diariamente, no período das 6h às 22h. O projeto foi aprovado por unanimidade, mesmo depois de ter sido considerado inconstitucional por dois órgãos, um deles, a Febraban.

Em sua justificativa, Jurandir Benedito da Silva relatou que existe, sim, um clamor da população para que essa abertura aconteça. “O projeto tramita desde março. A comissão solicitou pareceres que estabeleceram que é inconstitucional, porém, ocorre que o diálogo com nossa equipe júrica que coloca em dúvida os pareceres destes órgãos que dão assessoria à câmara municipal. Especificamente com relação a essa questão, onde a Febraban que tenta impugnar a iniciativa de São José do Rio Preto”, disse.

Projeto

Conforme consta em sua justificativa, o projeto permite que os munícipes consumidores bancários que trabalham ou residam longe dos estabelecimentos bancários da cidade, ou ainda que não disponham de tempo ou estrutura para se deslocarem durante o expediente até a agência bancária, utilizem os caixas eletrônicos para pagar suas contas, realizar transferência de valores, retirarem talões de cheques e efetuem saques em dinheiro em horário mais extensivo.

“Observa-se que alguns bancos de nossa cidade estão promovendo o fechamento dos caixas eletrônicos a partir das 20 horas, o que acaba causando transtornos aos seus consumidores. Desta forma, esperamos que seja unificado o horário disponível dos caixas eletrônicos aos nossos consumidores bancários, sendo que, isso certamente trará maior comodidade aos mesmos que pagam através das tarifas bancárias por um serviço adequado e eficaz aos seus anseios”, cita.

MAÍRA PETRUZ