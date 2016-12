Projeto pode isentar idoso de pagar ingressos para eventos

O vereador Emerson Pereira apresentou, na última segunda-feira, um projeto que visa a isenção de pagamento de ingressos para eventos filantrópicos realizados no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. No projeto serão beneficiados maiores de 60 anos, crianças até 12 anos e pessoas portadoras de deficiência.

Os eventos também estão específicados, no caso, apenas os que forem realizados no respectivo local, como aniversário do município, organizados por entidades filantrópicas onde há parceria com empresas privadas.

Em sua justificativa, Emerson disse que foi muito procurado por munícipes que alegaram não poder comparecer nas festividades que serão realizadas no respectivo local em agosto, no Votu Rodeo Music, evento realizado pelo Fisav (Fundo das Instituições Sociais e Associadas de Votuporanga), em parceria com a Toten Eventos e Marcos Mioto.

“Como se trata de um bem municipal, construído com recursos públicos, entendemos ser necessário que haja gratuidade nos eventos promovidos por entidades filantrópicas no referido Centro de Eventos, em situações excepcionais. Para tanto, propomos que haja isenção do pagamento de ingressos e similares aos maiores de 60 anos, crianças até 12 anos e pessoas portadoras de deficiência em todos os eventos realizados naquele próprio público, que sejam realizadas por tais entidades, inclusive através de empresas parceiras”, explicou.

Emerson acrescenta que a maioria dos idosos recebe um salário mínimo e/ou são deficientes físicos. “Isso justifica sobremaneira a isenção que ora propomos. Além disso, a alta inflação que vivenciamos também acaba sufocando os gastos dessas pessoas com lazer, pois as mesmas tem que utilizar seus parcos recursos financeiros com a compra de produtos para subsistência própria e de sua família”.

Para finalizar, o vereador aponta que a proposta enquadra-se nas iniciativas do poder público na promoção, apoio e acesso à cultura e ao lazer que devem atender essas pessoas, conforme estabelecido na Constituição Federal e na Lei Orgânica. O projeto está em tramitação dentro da casa de leis e, se aprovados seus pareceres, será colocado em votação nas próximas sessões.

MAÍRA PETRUZ