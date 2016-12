Grupos de famílias grávidas: Encontros gratuitos são oferecidos em unidades de saúde 

A atenção e cuidados na gestação garantem à mamãe e ao bebê ainda mais saúde e qualidade de vida. Além das consultas médicas, acompanhamento da gestação, classificação do risco gestacional e todas as outras ações oferecidas pelo município às gestantes, uma rotina especial de acolhimento é desenvolvida pelas educadoras da área perinatal da Secretaria de Saúde, através dos grupos de famílias grávidas.

Profissionais

Com o apoio dos profissionais da saúde das unidades, essas educadoras desenvolvem diversas atividades para os grupos de famílias grávidas, que possuem o intuito de oferecer à mãe um momento de relaxamento e tranquilidade. “É uma forma de estreitar ainda mais o vínculo entre mãe e filho. Também é aberto o convite ao pai do bebê e ao familiar que apoia essa gestante. Eles são fundamentais para que esses momentos tornem-se ainda mais agradáveis e enriquecedores. Todos saem ganhando com a experiência”, conta a educadora, Shirley Singolani.

Atividades

Durante os encontros que ocorrem em todas as unidades de saúde do município são elaboradas atividades, tais como, artesanatos como fantoches, móbiles para os berços, lembrancinhas para as visitas ao recém-nascido; atividades de relaxamento – como escalda pés para as gestantes, pinturas na barriga, visitas à maternidade para o reconhecimento do local em que ganharão o bebê, bem como palestras e vídeos que demonstram a humanização na hora do parto.

Auxílio

Grávida de 30 semanas, Estér Cordeiro Batista, participa, desde o início da gestação, das atividades desenvolvidas pelo grupo de gestantes do Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras I. Aos 22 anos ela espera pela primeira filha. “Esses encontros são muitos bons para troca de experiências, especialmente, no meu caso, que sou mãe de primeira viagem. Aqui, aprendo e tenho a noção de como serão os primeiros passos, como dar os primeiros banhos e como reconhecer alguns motivos dos choros”.

Joyce, de 17 anos, também aguarda pela chegada da sua bebê. Ela conta que está presente em todos os encontros do grupo e, com mais de 30 semanas de gestação, confessa estar ansiosa nesta reta final. “O grupo nos incentiva bastante, principalmente as mães de primeira viagem, como eu. Os profissionais nos dão dicas importantes sobre a amamentação e os preparos para cuidar do nosso bebê”.

Escalda-pés

Neste encontro, assim como outras mães, Estér e Joyce aprenderam a fazer o escalda-pés. A educadora Shirley explica que os pés ficam inchados durante a gestação por causa da retenção de líquido, contudo, o simples ato de colocá-los de molho em água morna com ervas e sal grosso, contribui para o relaxamento e a melhora da circulação. “O escalda-pés não só alivia inchaço e desconforto dos pés, como também ameniza a dor do corpo, proporcionando uma sensação de leveza e bem-estar”.

A também educadora perinatal, Luciana Singolani, explica que os grupos ocorrem nas unidades em diversos horários. Nos Consultórios Municipais dos bairros Vila América (“Dr. Danilo Alberto V. Medeiros”), Jardim Marin (“Jerônimo Figueira da Costa Neto”) e Pozzobon (Unidade Básica de Saúde “Dr. Jonas Pires Corrêa”) os grupos são realizados em período noturno, das 19h às 21h, para que a participação dos familiares das gestantes seja efetiva. “É muito importante que a gestante leve um acompanhante, seja a mãe, pai, marido ou namorado. Vivenciar, acompanhar e aprender um pouco do desenvolvimento gestacional estabelece vínculos mais sólidos”, aponta Luciana.

Os grupos de famílias grávidas são disponibilizados gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Famílias em acompanhamento gestacional nas redes conveniadas e particulares também podem participar. As datas e horários dos encontros podem ser encontrados na unidade de saúde mais próxima.

Foto: André Takahashi

LEG: Atividades voltadas ao cuidado com a mãe e o bebê, envolvimento familiar durante a gestação e confecção de artesanatos são ofertados; pacientes conveniados também podem participar