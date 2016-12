Suspeito de matar delegado em Rio Preto se entrega em São Paulo

O principal suspeito de ter roubado e executado o delegado Guerino Solfa Neto, no último sábado, dia 25, em Rio Preto, se entregou na tarde desta terça-feira, dia 28, em uma delegacia de São Paulo. Abner Saulo Oliveira Calixto, 26 anos, foi apresentado e levado para o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na capital.

Calixto estava foragido desde a data da morte do delegado. Câmeras de segurança de um posto de combustível em Itirapina mostram que ele parou no local, abasteceu a caminhote Guerino e saiu sem pagar, no mesmo dia do crime. O delegado foi executado com dois tiros na nuca, dados à queima roupa, de cima para baixo, na marginal da rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Preto.

A polícia trata o caso como latrocínio – roubo seguido de morte – já que a caminhonete, o canivete, duas armas, um celular e um tablet pertencentes ao delegado foram levados. A caminhonete foi encontrada estacionada em Capão Redondo, São Paulo, próximo a casa dos pais do suspeito. Dentro do imóvel, estava o canivete e o tablet da vítima.

Desde então os policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Preto iniciaram em São Paulo uma caçada a Calixto, com apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Durante a manhã e início da tarde desta terça-feira, policiais entraram em negociação com os familiares e o advogado de Calixto para que ele se entregasse.

(Elton Rodrigues – Diario Web) – Foto – Jornal do Povo Rio Preto