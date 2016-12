Espaço do Leitor: Poeira no Santa Felícia

Leitor do Diário dá a bronca de que a prefeitura jogou restos de construções em rua, por quase 100 metros, no bairro Santa Felícia (ruas Ângelo Petenucci com Ângelo Dal Bem), acontece que a poeira no local, conforme passam os carros está insuportável. Fica o registro.