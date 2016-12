Jura acusa fiscal e Silvão rebate

A Câmara Municipal de Votuporanga mal voltou do recesso e o embate entre edis de partidos opostos já retornou à tribuna. Na última segunda-feira, o verador Jurandir Benedito da Silva, ao fazer seu pronunciamento, criticou a ação de um fiscal da prefeitura.

Segundo o edil, ele foi procurado por um homem que trabalhava com transporte escolar e, há poucos dias, teve que encerrar seu negócio após receber uma multa da prefeitura. “Flácio [o motorista] tinha uma lâmpada queimada na sua Van. Nas conversas que tivemos quando o Casali era secretário, o fiscal tem que segurar o documento e dar uma hora para a pessoa arrumar uma lâmpada queimada. Esse fiscal chamou agente de trânsito, PM, ficou meia hora com os alunos dentro da Van para saber como ia ser multado. Isso fez ele dar baixa; um trabalhador, por causa da irresponsabilidade de um rapaz”, reclamou Jura.

Em defensa do servidor, o vereador Silvio Carvalho, líder do PSDB na casa de leis, que questionou o vereador do PT o motivo pelo qual o mesmo criticou um servidor que está, apenas, exercendo sua função. “Não sei qual o trabalho que ele queria que o funcionário fizesse. Eu não sei que atitude o fiscal poderia tomar. A turma cobra a fiscalização, quando faz a multa e vai tentar resolver, reclamam”, disse.

Jura, por sua vez, rebateu a acusação dizendo que concorda com a multa, porém, existem muitos outros problemas que também precisam ser fiscalizados e que acontecem nos pátios do município. O vereador tucano também rebateu a informação dizendo que, se o edil tem conhecimento dos fatos que estão errados e não denuncia, ele também está agindo de maneira errada.

MAÍRA PETRUZ