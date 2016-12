História se repete: Estádio de Birigui dará lugar a supermercado

Uma história que aconteceu em Votuporanga, vai se repetir em Birigui. As instalações do Estádio Municipal vão dar lugar a uma loja de uma rede de supermercados. Tal qual o velho “Plínio Marin”, onde está sendo erguido o Laranjão Supermercados, o Estádio Roberto Clark, palco de grandes jogos do Bandeirante de Birigui, futuramente dará lugar à primeira loja do Grupo Muffato naquele polo calçadista. A rede de supermercados e hipermercados paranaense arrematou o terreno que pertencia ao BEC por R$ 9,2 milhões, durante leilão no Fórum Trabalhista de Araçatuba por determinação da Justiça do Trabalho devido a pendências do time com ex-funcionários.

O lance mínimo era de R$ 4,648 milhões, 60% do valor avaliado do campo de futebol, que era de R$ 7,747 milhões. A área de 13 mil metros quadrados, situada no centro da cidade. Segundo o diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato, a empresa ainda fará um estudo de mercado para saber se instalará em Birigui um hipermercado da bandeira Super Muffato – o mesmo modelo da loja em Araçatuba – ou um atacarejo, nos moldes das unidades Muffato Max Atacadista.

Fernanda Ribeiro Ishikawa