1.ª Cãopira acontece neste sábado

Eventoem prol de animais abandonados e carentes terá renda revertida para quitar as dívidas da ONG Cia. do Bicho

A ONG Cia. do Bicho –Instituto Arlete Lima Lira realiza neste sábado, dia 30 de julho, a 1.ª Festinha Cãopira, evento beneficente em prol de animais abandonados e carentes de Votuporanga, com renda revertida para ajudar nos custos diários para a manutenção da entidade e quitação de suas dívidas. A festa será realizada das 19h às 23h, na sede da Roma Academia de Dança (situada na Rua Mato Grosso, 3222), parceira da ONG no evento.

Os convites estão sendo vendidos a R$ 5,00 e dá direito a uma canequinha personalizada da Cia. do Bicho, além de cupons para participar dos sorteios que acontecerão durante o evento e pipoca grátis. Também serão comercializadas comidas e bebidas típicas, doces e salgados, além de muita diversão com rifas relâmpagos e correio do amor.

No local, a ONG também estará recebendo doações de qualquer natureza, especialmente ração, patês e medicamentos para alimentar os animais que estão sobre os seus cuidados. Os ingressos podem ser adquiridos com o Lar Cia. do Bicho pela página oficial da ONG no Facebook ou com a Roma Academia de Dança. Mais informações poder ser adquiridas pelo telefone (17) 3423-1050.

Mariana Biork