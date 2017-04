Oportunidade: Votuporanga ganha Frente de Trabalho

Projeto de auxílio-desemprego beneficiará 25 pessoas, oferecendo ocupação, qualificação profissional e renda para os cidadãos

A jovem Maiara Jesus Santos, de 22 anos, está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Desempregada há três meses, ela integra o time dos 25 bolsistas que serão beneficiados com o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (Pead), mais conhecido como Frente de Trabalho, implantado em Votuporanga nesta quinta-feira.

“Espero colher bons frutos dessa experiência e que o Frente de Trabalho me ajude a ser uma profissional mais qualificada, mais capacitada para o mercado de trabalho e, quem sabe, consiga um emprego ao término do programa”, comenta.

O objetivo do programa é oferecer ocupação, qualificação profissional e renda para cidadãos que estão desempregados e em situação de alta vulnerabilidade social. Isso é feito por meio de atividades em serviços gerais, conservação e manutenção de órgãos públicos estaduais e municipais.

Para o secretário-adjunto do Emprego e Relações do Trabalho, Eufrozino Pereira, o programa é uma ação social que o Estado presta aos municípios. “Na situação em que se passa o país, em meio a uma crise, a esperança do cidadão brasileiro está se renovando. Tenho certeza que, com muita dedicação e comprometimento, todos participarão do programa até o final e, caso isso não aconteça, é porque está com seu emprego garantido.”

O secretário de Direitos Humanos de Votuporanga, Flávio Liévana, pediu para que os bolsistas que integram o programa aproveitem ao máximo as possibilidades oferecidas. “Peço que aproveitem ao máximo, pois a situação em que o nosso pais está enfrentando, qualquer tipo de renda que a gente possa ter é bem vinda.”

O titular da pasta comentou ainda que participar do programa é uma forma dos inscritos mostrarem suas qualificações, possibilitando vínculos empregatícios no futuro. “O mais difícil, quando estamos desempregados, é ser notado, e quando você tem algum tipo de empregabilidade, se você fizer um bom trabalho, você será notado. Eu tenho certeza que se a pessoa desenvolver bem o trabalho proposto a ela, será gerada uma oportunidade de emprego.”

Representando o prefeito Junior Marão, o vice-prefeito Waldecy Bortoloti comemorou a vinda do Frente de Trabalho para Votuporanga e parabenizou os 25 bolsistas escolhidos pelo programa. “O trabalho realizado será uma espécie de trampolim, pois esse é apenas um começo que, futuramente, pode ajuda-los a serem escolhidos para um trabalho melhor.”

Ao fim do lançamento do programa, o supervisor do Frente de Trabalho, Roberto Manzani, sanou as dúvidas dos bolsistas e deu informações técnicas a respeito de como será realizado o trabalho e o curso profissionalizante durante o período do contrato.

O programa, realizado em parceria com a Secretaria do Estado do Emprego e Relações do Trabalho, será implantado em mais de 20 cidades da região e irá beneficiar cerca de mil pessoas em todo o interior até o fim do ano, além das vagas para Grande São Paulo e Capital. Estão liberados recursos da ordem dos R$ 6 milhões entre 2016 e 2017, sendo R$ 2,4 milhões para este ano. Em 2015, o programa atendeu 1.826 bolsistas, em 65 municípios.

Podem participar maiores de 17 anos e residentes há pelo menos dois anos no Estado. O bolsista desenvolve suas atividades por até nove meses, com jornada de seis horas diárias, quatro dias por semana, sendo o quinto dia destinado a um curso de qualificação profissional ou alfabetização. Os inscritos passam por avaliação socioeconômica para ingresso.

O beneficiado recebe, mensalmente, bolsa-auxílio de R$ 300, cartão-alimentação, seguro de acidentes pessoais e auxílio-deslocamento, quando necessário. Em caso de óbito em função de acidente durante o período de duração do contrato, a família tem direito a seguro de vida. São reservadas 3% das vagas para pessoas com deficiência e 2% para atendimento de egressos do sistema penitenciário. A participação na Frente não constitui vínculo empregatício, já que tem caráter assistencial e de formação profissional.

Mariana Biork

Fotos: Mariana Biork