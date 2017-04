Democracia e Poder

A democracia tem seus defeitos. Um dos maiores deles é a manipulação das massas pelos falsos profetas que entram na política com objetivos vis. Ou por estas pessoas que prometem milagres e disseminam inverdades para ludibriar a população.

Maquiavel, depois de exaustivo estudo e observação, alertou no livro “O Príncipe” para o perigo de se transferir para o povo decisões importantes que afetam uma nação.

Damos três exemplos. Se fosse pela vontade popular a Argélia estaria sob a tutela de uma teocracia islâmica que acabaria asfixiando as liberdades civis arduamente conquistadas por aquele país. A história demonstrou que o exército agiu na hora certa para impedir tal retrocesso.

No Egito as coisas foram parecidas. Lá os militares esperaram para ver o que aconteceria com o governo fundamentalista. Quando viram as ameaças às instituições derrubaram o presidente.

A Inglaterra, uma nação culturalmente avançada, fez um referendo que teve o desastroso resultado de ruptura com a união europeia. As consequências virão com grande prejuízo à economia do Reino Unido.

Os exemplos se multiplicam se fossemos analisar a história. O povo é presa fácil dos discursos populescos e ufanistas.

Temos agora um político norte-americano que ameaça vencer a eleição para presidente, mas que aos olhos dos pensam um centímetro a mais não possui qualquer equilíbrio emocional e mesmo capacidade intelectual para o cargo. É um aventureiro que poderá tomar decisões radicais que afetariam todo o planeta.

No Brasil estamos assistindo manifestações diversas contra o presidente Temer. A maior reivindicação destes opositores ao atual governo é que ocorra novas eleições, ou que haja um plebiscito para decidir a permanência do vice-presidente no poder. Precisamos perguntar que efeito prático teria, na atual circunstância, uma nova eleição? Não seria mais uma situação traumática e desestabilizadora que enfrentaria o Brasil?

Também devemos indagar quem são estas pessoas que querem demover o governo e quais seus reais interesses. Porque como dizemos anteriormente o povo, via de regra, não tem uma noção clara de seus problemas políticos. È um mal do sistema democrático.

João Fidélis de Campos Filho

É cirurgião-dentista

jofideli@gmail.com