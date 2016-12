Parque da Cultura passa a ser chamado Profa. Adoração Esteves

Em noite regada a homenagens, os vereadores aprovaram seis projetos de lei, destes, quatro dispõe sobre denominações de ruas e uma avenida do município de Votuporanga, além do recém-inaugurado Parque da Cultura.

O projeto nº 160/2016, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alteração da lei nº 5827 de 24 de agosto de 2016. A alteração foi justificada tendo em vista que o crédito apresentado anteriormente tinha como objetivo a aquisição de livros, entretanto, o objetivo passou a ser para o desenvolvimento da coleção da Biblioteca Municipal, com acervo atualizado e catalogado, permitindo que a mesma mantenha acervo disponível para o seu público no novo local de instalação.

Também de autoria do Poder Executivo, o projeto nº 163/2016 aprova abertura de crédito adicional no valor de R$ 117.000,00. Os recursos na ordem de R$ 92.000,00 serão destinados para a pavimentação asfáltica do Centro de Eventos e Recinto de Exposições de Votuporanga. Já os recursos na ordem de R$ 25.000,00 serão destinados para a aquisição de novas academias ao ar livre em novos pontos da cidades, sendo: Praça Ademar de Barros, Praça Monte Alto, Praça Rui Barbosa, Praça Augusto Piacenti e Praça Santos Reis.

Parque da Cultura

O projeto, de autoria do vereador Jurandir da Silva, denominou de Parque da Cultura Profª. Adoração Esteves Garcia Hernandez o complexo formado pelo Centro de Lazer do Trabalhador “Oscar Bottura” e o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”.

Adoração Esteve nasceu em Palestina, no dia 12 de junho de 1930. Em 1943, com 13 anos de idade, foi convidada a ensinar os adultos da pequena vila a ler e a escrever. As “aulas” eram numa tapera sem carteiras e lousa e o ensino era individual. Muito respeitada era chamada carinhosamente de “Professora Dorinha”.

Apenas com o terceiro ano primário, deu aula na Escola Estadual de Parisi, como leiga e, incentivada pelo diretor, prosseguiu seus estudos. Estudou o quarto ano primário em São José do Rio Preto, no ano seguinte Taquaritinga fez o curso de Maduresa e, em seguida voltou para São José do Rio Preto para cursar o normal no Ginásio Estadual e Escola Normal “Monsenhor Gonçalves”, fazendo parte da primeira turma de formandos.

Já professora, voltou para Vila Parisi e começou sua carreira como estagiária no Grupo Escolar e à noite ensinava no Curso de Adultos no Córrego do Brejão, na Fazenda do Sr. Fioravante Parisi.

Em 1956 tomou posse em Pontalinda, ingressando efetivamente no Magistério Público Estadual. No ano seguinte foi removida para Santa Clara D’Oeste e, posteriormente para a EE da Fazenda Santa Terezinha, de propriedade do Sr. Olívio Comar, em Vila Parisi.

Em 1960 voltou para o Grupo Escolar de Parisi e ficou até maio de 1963, sendo removida para o Grupo Escolar Deputado Narciso Pieroni. Foi convocada pelo Inspetor da Delegacia de Ensino de Votuporanga a prestar serviços naquela unidade.

Em meados de 1964 voltou para o Grupo Escolar Deputado Narciso Pieroni completando jornada na EE do Bairro Pozzobon e na EE Profª Sarah Arnoldi Barbosa. Aposentou-se em 1981 na EE Deputado Narciso Pieroni com 32 anos de exercício no Magistério. Ela faleceu em 13 de março de 2013.

Demais homenagens

De autoria do edil Douglas Lisboa, a atual Rua Projetada E, localizada no Jardim Villa Lobos, passou a ser denominada Rua Luiz Cella. O vereador Matheus Rodero também homenageou o senhor Eugenio Rodero Vicente, emprestando seu nome a atual Rua Projetada 02, localizada no Loteamento Jardim Vilar III.

O último projeto votado foi o de denominação de Avenida Pedro Sanches a atual Avenida Projetada 01-A e 01-B, localizada no Loteamento Jardim Cidade Jardim II. O projeto é de autoria de Pedro Beneduzzi.

Mariana Biork