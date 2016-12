Artistas questionam futuro de acervo da biblioteca

Debater a cultura de forma ampla com quem promove e faz acontecer em Votuporanga. Essa foi a proposta da roda de conversa com os três candidatos a Prefeitura promovida por artistas independentes e realizado no MBU – Missão Batista Undergroud na noite desta quarta-feira . O bate-papo durou cerca de uma hora e meia, período em que Osvaldo Carvalho (PMDB), Roberto Lamparina (PSOL) e João Dado (Solidariedade) puderam expor seus planos de governo e responder os questionamentos feitos pelo público presente.

Apesar dos organizadores terem ressaltado em diversos momentos que o agendamento do bate-papo foi feito com um mês de antecedência, Dado chegou atrasado e saiu mais cedo, alegando ter outro compromisso de campanha.

Os artistas presentes pediram por mais oportunidades e incentivo por parte da administração pública para os artistas independentes locais. “Nós queremos respeito, porque isso não está acontecendo”, disse um dos participantes do bate-papo.

Dado se disse artista, afirmando que a cultura faz parte de sua trajetória, sendo um bálsamo para suportar e compreender os problemas da vida. Ressaltou as diversas emendas adquiridas enquanto Deputado Federal para a promoção da cultura de massa no município, afirmando que, se eleito, haverá carnaval de rua em 2017. Ele também elogiou a vinda da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi, no Festival Literário de Votuporanga (Fliv).

Osvaldo explanou suas propostas, assegurando a permanência do município no Circuito Cultural Paulista, além de fortalecer eventos festivos e datas comemorativas, aumentando o interesse e participação da comunidade pela cultura e artistas locais. “Nós queremos descentralizar as ações culturais e leva-las para os bairros, e fortalecer os conselhos, principalmente o de cultura, criando espaços físicos para que as reuniões possam ser realizadas e abrir o diálogo com a população, o que não acontece em Votuporanga a muito tempo.”

O candidato ainda assegurou que, caso eleito, pretende “enxugar” o quadro de funcionários municipais, entretanto, que dará o devido espaço merecido a cultura. “A Prefeitura pode economizar quase dez milhões de reais ao ano acabando com os cabides de emprego e cortando mais da metade do secretariado atual. Em todos os setores da nossa administração nossa equipe será técnica e não política, formada por pessoas que realmente entendam do assunto.”

Roberto Lamparina deixou claro que a proposta do governo do PSOL é entregar o controle das políticas de cultura aos fomentadores dela. “São as pessoas que fazem a cultura acontecer que indicarão quem é a pessoa adequada para assumir a Secretaria, pois só quem vive da cultura sabe as dificuldades e os problemas enfrentados pela área.”

Outro ponto tratado pelo candidato e já citado em entrevistas passadas é a transparência nos atos públicos. Segundo ele, da dotação orçamentária de quase 5 milhões de 2015, apenas 3,2 milhões foram aplicados na pasta e que por falta de transparência pública. “Nós não sabemos de fato quanto disso é investimento em cultura e quanto é Custo Operacional da máquina da cultura, mas temos uma vaga ideia, pela nossa prática em contas públicas, que não deve passar muito de 20% desse total o valor que realmente é aplicado em cultura de fato e de forma direta.”

O candidato Osvaldo Carvalho disse que em seu governo o orçamento será participativo, realizando parcerias entre público e privado para a conquista de novas programas de incentivo. “Independente da área, o orçamento deve se respeitado , os recursos devem ser estudados e utilizados de forma correta para serem investidos de forma a promover uma cultura que envolva as famílias e os artistas.”

Um dos assuntos mais discutidos da noite foi a situação da Biblioteca Municipal “Castro Alves”, que há três anos funciona anexo ao prédio do Polo UAB. Os artistas questionaram onde estão os 35 mil livros encaixotados de seu acervo, que esperam a inauguração do novo espaço para, enfim, voltarem as prateleiras. O candidato Dado alegou não poder responder a questão, pois não da parte da atual administração pública, mas garantiu que eles iram para um bom espaço.

Tal escolha para a nova Biblioteca Municipal foi criticada por alguns artistas, que compararam o Centro de Informações Turísticas (CIT), localizado no recém-inaugurado Parque da Cultura, com uma “mistura de cúpula do Louvre com Atlântida”. Dado rebateu as criticas, afirmando que “o espaço é uma homenagem para cultura, onde mais de 3 mil pessoas o utilizam por dia.”

O candidato do PSOL criticou a demora da entrega da obra, ressaltando que “antes mesmo de ser entregue já precisará passar por reformas. Na nossa administração, nós queremos equipa-la o mais rápido possível”, disse Lamparina.

Osvaldo também criticou o valor utilizado para a construção do complexo. “É realmente uma obra belíssima, porém, com todo o dinheiro que foi investido em apenas um local, nós poderíamos promover diversos espaços de cultura em diferentes bairros da cidade.”

Termo de comprometimento

Na oportunidade, os candidatos assinaram ainda um termo de comprometimento, elaborado pelos organizadores do bate-papo. No documento, a classe pede que a administração realize semestralmente Editais Públicos de chamamento e convocação de pessoas jurídicas e/ou físicas, incluindo a classe artística local para o fornecimento de atividades culturais e entretenimento, por meio da ocupação dos diversos setores físicos que o Parque de Cultura contempla;

Retomar, durante o período do seu mandato, aumentando o valor destinado ao projeto “BOLSA CULTURA”, para que diversos setores da classe artística possam ser contemplados; Apoiar os coletivos já existentes em áreas específicas da arte e incentivar a formação de novos coletivos no município;

Recuperar e restaurar edificações de valor histórico e artístico imprescindíveis para o resgate e valorização da história e arte no município de Votuporanga, tais como o Mercadão e a Estação da FEPASA, para que a cidade resgate seus valores históricos, propiciando assim espaços alternativos para exposições artísticas de diferentes áreas que, de uma forma ou de outra, não se enquadrariam no espaço convencional do Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo; entre outras reinvindicações.

Mariana Biork