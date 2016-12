ONG realiza feira de adoção com Richard Rasmussen

O biólogo e apresentador de TV, Richard Rasmussen, estará em Votuporanga neste sábado para participar de uma feirinha de adoção especial promovida pela ONG Cia do Bicho, em parceria com a Rede de Supermercados Santa Cruz. A feirinha acontecerá das 9h às 11h, na loja 1, situada na rua Amazonas, 3638.

Na oportunidade, Richard estará promovendo a marca de rações Baw Waw e participar de uma sessão de autógrafos. Além disso, quem comprar um produto da marca e doá-lo para a ONG estará concorrendo a um brinde especial. A ONG também estará recebendo doações de qualquer natureza, especialmente ração, patês e medicamentos para alimentar os animais que estão sobre os seus cuidados.

“Vai ser uma manhã muito divertida e contamos com a presença de todos. Queremos agradecer ao Supermercado Santa Cruz pelo convite e pela confiança em nosso grupo de voluntários(as)”, explica Arlete, presidente da Cia do Bicho.

Apaixonado pelos animais, o biólogo ganhou notoriedade nos últimos anos com seus programas e, recentemente, foi destaque de um dos “memes” mais engraçados da internet. O vídeo em que ele foge da pororoca, o encontro das águas do rio com o mar, em uma reportagem na região Amazônica, viralizou e deu grande destaque para seu programa nas redes sociais.

Richard ainda passará pelas outras três unidades da Rede de Supermercados Santa Cruz para promover a marca Ba Waw. Das 11h30 às 12h30 na Loja 4, das 14h às 15h na loja 2 e das 15h30 às 18h na loja 3.

Mariana Biork