IFSP: Dado busca recursos para ampliar n.o de funcionários

Mariana Biork:-

O prefeito eleito de Votuporanga, João Dado, tem feito viagens constantes à Brasília em busca de recursos para o município. Em uma dessas idas à capital do país, o ex-Deputado Federal se reuniu com o ministro da Educação, Mendonça Filho, para angariar recursos para a ampliação dos cursos de nível superior e o quadro de funcionários do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga.

Em entrevista ao programa jornalístico Clube Notícias, da Rádio Clube 92 FM, Dado deu detalhes sobre o propósito do encontro. “Eu e o meu vice-prefeito eleito fomos até São Paulo para formamos uma grande parceria com a reitoria do IFSP, para irmos ao Ministério da Educação em Brasília e conquistarmos para Votuporanga um volume de recursos que possa ser suficientes, não só para a ampliação dos cursos de nível superior e para a ampliação do número de professores, como também visualizando um crescimento ainda maior do campus Votuporanga.”

De acordo com ele, o Instituto Federal já possui um projeto de ampliação da grade de cursos técnicos e de nível superior. “A reunião foi muito positiva, nós saímos de lá com uma estratégia de buscar aqueles projetos que já existem na reitoria e, de maneira conjunta, e com um esforço político através de nossos parceiros, e vamos buscar esse objetivo.”

Para Dado, a ampliação no quadro de professores se justifica pelo aumento do número de cursos oferecidos. “Além da ampliação do quadro de docentes é importante que haja um aporte de recursos orçamentários para que o instituto possa satisfazer as despesas que naturalmente ocorrerão na medida em que essas ampliações ocorrerão.”

O curso de Engenharia Elétrica no campus de Votuporanga foi aprovado pelo Conselho Superior da instituição em julho deste ano. Serão disponibilizadas 40 vagas gratuitas, com seleção feita por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Este é o quarto curso superior do IFSP Votuporanga e o segundo de engenharia. Atualmente, a unidade oferece Engenharia Civil, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Licenciatura Física. Há outras opções de cursos técnicos como Edificações, Eletrotécnica, Mecânica, Mecatrônica, etc.

“O Instituto Federal pode se tornar, para Votuporanga e região, um grande fomentador da educação sem custos. A Instituição é bancada pelo poder público e recursos tributários, e isso faz com que, principalmente as pessoas de baixa renda, possam almejar alcançar um curso de nível superior, sem ter aqueles custos inerentes aos cursos superior que são mais caros”, comentou João Dado.

O Instituto Federal foi inaugurado em 2011, na gestão do prefeito Junior Marão. A conquista começou no mandato do então prefeito Carlão Pignatari, que, com a ajuda do empresário Halim Haddad, conseguiu a liberação junto ao então Ministro da Educação, Fernando Haddad. A área, onde está localizado o IFSP, foi doada pela Unifev – Centro Universitário de Votuporanga.

Ao todo são 31 campi do IFSP no Estado de São Paulo. O Instituto tem como objetivo proporcionar maior desenvolvimento à região, oferecendo cursos de qualidade, visando a formação de profissionais. Os cursos oferecidos atendem à demanda local e regional.