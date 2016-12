Câmara: Vereadores criticam fechamento de agência do BB

MAÍRA PETRUZ

As mudanças anunciadas pelo Banco do Brasil receberam críticas dos vereadores votuporanguenses durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga da última segunda-feira. Os vereadores Mehde “Meidão” Slaiman Kanso e Jurandir Benedito da Silva, foram à tribuna para criticar a medida tomada pelo banco, que irá fechar, inclusive, uma das suas agências mais antigas do município de Votuporanga.

Segundo Meidão, a notícia foi uma surpresa para todos e ele teme que o prédio que atualmente acopla a unidade, fique ocioso. “Quando passou da Caixa Econômica da Amazonas, esquina com a Ceará, para esse prédio, ficamos com aquele prédio ocioso. Teremos mais um ocioso que será o Alpha Center e também funcionários que terão que procurar outras agências. Eu acho que é um prejuízo muito grande”, disse, colocando a culpa, ainda, no atual presidente do país, Michel Temer, afirmando que este é o presente que ele está dando para o povo.

Jura, por sua vez, também criticou a ação e disse que, se fosse na gestão da presidente Dilma Rousseff, muitos estariam imputando a eles a falência do banco. “Isso é real, é amnesia total da sociedade”, criticou.

Entenda

O Banco do Brasil anunciou que 402 agências serão fechadas, 379 serão transformadas em postos de atendimento e 31 superintendências em diversos municípios serão encerradas, dentre elas, a agência 6745, localizada no Alpha Center, em Votuporanga. A reestruturação faz parte de uma reorganização institucional e plano de incentivo à aposentadoria. As mudanças devem ocorrer ao longo de 2017.

No total, são 781 agências, de 5.430, que deixarão de existir, o que corresponde a 14%. Dos pontos fechados, 379 serão convertidos em postos de atendimentos, uma versão menor e mais barata de servir ao cliente. As outras 402 serão desativadas, somando-se a outras 51 agências que começaram a ser fechadas em outubro. A ideia é que todos os funcionários das agências que serão fechadas sejam realocados, se possível no mesmo município.