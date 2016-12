Amazonas X Santa Catarina:-

E já se passaram 46 anos… A tranquilidade do transito pairava com milhares de bicicletas silenciosas. A Loja Central do Massem sempre firme e forte. A Riachuelo, com suas sensacionais promoções e no primeiro andar do Palacete Budin, a Rádio Clube AM mantinha seu estúdio e um auditório para 100 pessoas, local onde desde de 1956 aconteciam shows musicais e de mágicas aos finais de semanais

Assary 1985

Timaço do Clube do Lago, em pé: Nena, Sestari, Betão, Cinquentinha, Scamati, Zé Roberto, Curti, Virgílio e Paulo Galeti. Agachados: Fernando, Medeiros, Adão, Buta, Firmino, Lopes e Paulo Renato

Assary 1983

CESP campeã: Dr. Emir Vilela, Maria Alice, Fernando, Palhinha, Tuzi, Betão , Eraldo, Virgílio, Curti, Nena, Donizeti, Paulão, Cacique, Lopes, Firmino, Marinho, Medeiros, Miltinho, Paulo e Tu

Grupo Raízes

O Grupo Raízes foi criado na década de 90 por atualmente são integrantes do Rotary 8 de Agosto. Eles assumiram a coordenação da Expô naqueles anos. Nesta foto o cantor Sérgio Reis chegando à arena. Atuantes na comunidade lançaram nome de Carlos Eduardo Pignatari para ser candidato a prefeito de Votuporanga