Ponto de Vista: A.C. de Camargo

Depois da reunião ordinária de segunda feira à noite, só resta agora mais uma a ser realizada para encerrar o mandato dos atuais vereadores. Alguns deles retornam às suas cadeiras em 2017, foram reeleitos no dia 2 de outubro. Outros dão adeus, porque não foram candidatos e outros porque não reconduzidos aos cargos. Não tiveram o aval das urnas. A última reunião do ano deverá ser marcada por despedidas.

Esperança

Entre os que não foram reeleitos há aqueles que ainda esperam por uma chamada. Para preencher eventuais vagas decorrentes da nomeação de titulares que poderão ser designados para o secretariado. Não custa manter acesas as esperanças.

Nas rodinhas

Na recente festa de confraternização de Natal da SEARVO – Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga um dos assuntos predominantes nas rodinhas de bate-papo, referiu-se à designação do futuro secretário de Obras.

Insatisfação

Diante dos comentários que circulam por aí de que o vereador e atual presidente da Câmara, Serginho da Farmácia poderá ser o nome da preferência do prefeito João Dado, muitas críticas foram ouvidas na oportunidade.

Esse não

Não só pelo fato de ele não ter formação acadêmica em nenhuma dessas áreas, mas e principalmente por ele não ter o perfil necessário para conduzir uma secretaria que exige no mínimo alguém com conhecimento técnico indispensável.

Boataria

Pessoa ligada por amizade ao futuro prefeito, que lá se encontrava, procurou esfriar os ânimos dizendo que “isso tudo não passa de boato, que está sendo passado à opinião pública como forma de tumultuar o ambiente político”.

Na mosca

A indicação de Márcia Reina para a Secretaria da Saúde foi bem recebida. Não dá para falar em unanimidade, mas a escolha de João Dado foi bastante aplaudida, dentro e fora da área da saúde.

Intervalo

Como ninguém é de ferro, a coluna vai ficar “fora do ar” nos próximos 15 dias. Voltará no primeiro dia útil de janeiro. Feliz Natal a todos e um excelente 2017. Obrigado por tudo.

Coisa & Tal

Sem conseguir resolver os problemas mais sérios da área econômica e com dificuldades para controlar a crise política, adversários de o presidente Temer comentam que a única realização dele tendente a alcançar sucesso é a da recuperação da imagem do ex-presidente Lula, tanto assim que ele aparece como o mais citado nas pesquisas recentes sobre a eleição presidencial de 2018. Temer que se cuide.

Entre aspas

Do ex-deputado federal João Paulo Cunha (PT-SP), preso durante o processo do Mensalão, em entrevista para as páginas amarelas da revista Veja desta semana:

– Na hora em que você entra na cela. Batem a porta, trancam a fechadura e ouve-se o tilintar das chaves se distanciando no corredor… É aí que se entende o que é perder a liberdade.

Hoje na história

No dia 15 de dezembro de 1896 era fundada a ABL – Academia Brasileira de Letras, que teve como fundador e primeiro presidente Machado de Assis. Em 1907 nascia no Rio de Janeiro Oscar Niemayer. Em 1944 morria em acidente aéreo no Canal da Mancha, o músico e maestro Glenn Miller. Em 1966 morria o criador de desenhos animados e personagens de histórias em quadrinhos Walt Disney. Em Votuporanga, em 2010, falecia o farmacêutico José Gonçalves Leite. Comemora-se hoje: Dia do Jardineiro, do Jornaleiro e do Esperanto.