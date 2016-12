VACACIONES!

Juliano Garcia está em Montevidéu com sua prometida Ana Clara Bertelli desfrutando, desde a semana passada, a cozinha uruguaia e suas praias.

DEZEMBRÃO E SEUS PLANOS…

Clima de confraternizações dos grupos e firmas, formaturas e as tão queridas F.É.R.I.A.S…

… É tempo de colher com muita positividade tudo que foi plantado o ano todo:

O JARDIM TODO!

Esse é o registro da confraternização natalina que o Grupo Primavera fez questão de preparar como de costume. Entre as organizadoras e anfitriãs do evento, estiveram dona Célia Beretta, Ivete De Bortole, Satiko Otsuki e Ivone Revuelta Sanches. A receptiva aconteceu na segunda do dia 12/12, no salão de festas do Condomínio Residencial Alpha Ville

#SELFIEDODIA

BELLA ITÁLIA

A italianinha Bruna Manzatto está em visita à prima Larissa Tripodi, residente em Bérgamo. Quem a acompanha é o namorado Ismael Bueno

CALIFORNICATION

Já, Nayara Cardoso e Marcos Yuri escolheram o clima estado unidense para passar o fim do ano. Pelo jeito o frio acabou dando um “quê a mais” nas pedaladas pela ponte Golden Gate Bridge, no estádio de Oakland (Oracle Arena) e até uma passadinha pela sede do ‘santo Google’ no Vale do Silício não foi descartada do roteiro

Eles assistiram o Golden State Warriors jogar em casa (e ganhar) contra o New York Knick, com direito até de moletom do campeão

“MESTRE JEDI”

O docente da Unifev Fernando Rizzatto agora é Mestre em Ciências Ambientais. Após defender, nesta segunda, seu mestrado na vizinha Fernandópolis pela Universidade Brasil (Antiga Unicastelo) com o tema SISGALE – Sistema de gerenciamento agrícola de lodo de esgoto, o orgulho foi escancarado pelas mulheres de sua vida, a noiva Aline Mateus e a mãe Cidinha Aoki. Parabéns!

NOVIDADE BOB’NÍFICA!

Já que a modinha (mais que gostosa) veio para ficar com os lanches artesanais, a rede de fast food Bob’s não ficou para trás e lançou, por tempo limitado, o sanduba com tudo que há de mais gostoso. O Bob’s Picanha Artesanal é um duplo suculento de picanha com ovo, bacon, queijo duplo, salada e maionese especial no pão italiano assado na horinha. Deu ou não deu agua na boca? Visualize essa gostosura e torne-a palpável na franquia de Votu

MINI DELICINHAS

‘Confras’ pedem comidas e petiscos gostosos, é aí que entra a praticidade dos mini (com sabor big) salgadinhos da Cup Salgados, e o melhor, sem aquele encharcado de gordura. Das 9h às 20h, você encomenda entre os mais de 5 sabores salgados e doces, na quantidade exata para atender a necessidade da ocasião. Experimente: 3421-9110 ou zap 99655-1316

OBAAAAA!

Sim, mal chegou o Natal e o Carnaval já está sendo anunciado por aqui… Tudo para facilitar a vida e o bolso dos eternos foliões dessa cidade e de onde mais aparecer gente desse mundão.

Os organizadores do Oba Festival 2017, que acontece de 25 a 28 de fevereiro, adotaram mais um formato de venda de ingressos:

Além das formas tradicionais, a nova edição do melhor carnaval de São Paulo oferece o pagamento parcelado em até 3x (entrada e mais 2 parcelas) de qualquer tipo de ingresso no carnê.

FIQUE ATENTO…

As vendas com pagamento no carnê são exclusividade da loja física da Guichê Web em Votuporanga e vão até o próximo dia 20 (terça-feira). Confira as regras e garanta seu melhor “carna” indo até a Rua Ivaí, 3147, Espaço Jardim – Atendimento de segunda a sexta, das 11h às 15h e das 16h às 20h, e aos os sábados, das 10h às 16h.