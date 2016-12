Alvo da oposição, Ataíde Gil Guerreiro deixa diretoria do São Paulo

A diretoria do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva sofreu mais uma baixa. Na última terça-feira, Ataíde Gil Guerreiro entregou o cargo de diretor de relações institucionais do São Paulo durante reunião do Conselho Deliberativo. O cartola alegou questões políticas para a saída.

Só este ano, Leco já perdeu Roberto Natel, ex-vice geral, Luiz Cunha, que era diretor de futebol, Gustavo Vieira de Oliveira, ex-executivo de futebol, e Marco Aurélio Cunha, substituto de Gustavo, mas que já comunicou que voltará à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a partir do ano que vem.

Ataíde Gil Guerreiro é alvo da oposição desde que foi reconduzido à diretoria por Leco mesmo após ter sido expulso do Conselho do clube. Isso aconteceu em abril do ano passado, quando Ataíde e o ex-presidente Carlos Miguel Aidar foram julgados e punidos com a exclusão por fatos ocorridos na gestão passada. Ataíde chegou a agredir Aidar em uma reunião na capital paulista após o ex-presidente sugerir repartirem uma comissão na contratação de um jogador da Portuguesa.

Na época, Ataíde era o vice-presidente de futebol, cargo do qual foi destituído logo após a agressão. Ele retornou à diretoria assim que Leco assumiu, em outubro de 2015. Inicialmente na mesma função, mas depois conduzido ao cargo de diretor institucional por conta de pressão política. A perseguição da oposição continuou. Conselheiros e sócios não aprovavam o fato de ele seguir na cúpula mesmo tendo sido expulso do Conselho.

No São Paulo, a corrente mais forte é que Ataíde se desligou do cargo para não atrapalhar a tentativa de reeleição do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. O pleito corre em abril do ano que vem.