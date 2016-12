Cachorros e gatos também podem receber doação de sangue

Doação de sangue. Um ato de solidariedade para todos nós seres humanos. Uma bolsa de sangue que salva vidas. Mas você já ouviu dizer que esse gesto pode salvar animais também? É isso mesmo!

E os requisitos são bem mais simples do que no caso dos humanos. No caso do cão, ter entre 1 e 8 anos, no mínimo 25 kg, e estar saudável. Para os gatos a mesma idade, mas com no mínimo 6 kg e também estar com a saúde em dia.

Segundo especialistas, a doação é feita quando tem a necessidade, já que não existe um hemocentro para cachorros. A doação nos cães é mais fácil, já que são apenas dois tipos, já aos felinos tem o sangue “a” “b” e “ab”. E os casos em geral que necessitam da transfusão são ou com infestação de carrapatos ou com alguma lesão grave ao animal, geralmente em acidentes.

É óbvio que os animais não doam sangue, que lhes é retirado. Mas qualquer inconveniente para o animal é ínfimo e irrelevante perto do bem que a medida traz para outros animais.