Câmara votou mais de 200 projetos em 2016

Ao todo, foram realizadas 46 sessões ordinárias, quatro extraordinárias e duas solenes, além de 35 audiências para debater gastos e investimentos

MAÍRA PETRUZ

A última segunda-feira foi de despedida do vereador Sérgio Adriano Pereira, que passou os últimos dois anos à frente da mesa diretora, exercendo a função de presidente. Em sua fala, ele aproveitou a oportunidade para expor o balanço da Câmara referente às sessões e indicações dos vereadores em 2016.

Segundo o presidente, ele encerra seu mandato com um saldo positivo. Ao todo, foram realizadas 46 sessões ordinárias, quatro sessões extraordinárias, duas sessões solenes, 35 audiências onde foram debatidos os gastos e investimentos das pastas. Um balanço da secretaria administrativa mostra que os vereadores votaram 217 projetos de lei, 19 moções, 13 projetos de decreto legislativo, três projetos de emenda à lei orgânica, 25 projetos de lei complementar, 11 projetos de resolução. Foram registrados, ainda, 333 requerimentos e 1087 proposituras, o que Serginho afirma ser um recorde na casa.

“Atualmente a diretoria incentivou as reuniões das comissões permanentes. Com apoio dos nobres colegas, foram realizadas várias conquistas para o legislativo de Votuporanga. Renovamos através de licitação o contrato com a TV unifev, melhoramos a gravação transmissão […] No atual mandato criamos a Escola do Legislativo, outra grande conquista da atual mesa diretora”, pontuou o vereador, citando, ainda, outros projetos, como o dos vereadores jovens.

Serginho encerrou sua fala afirmando que pautou sua administração da forma mais democrática possível, dividindo suas responsabilidades com todos os edis, que puderam representar a câmara em eventos oficiais.

Foto: Reprodução