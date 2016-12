Colégio Comercial oferece oportunidade para conclusão do 1º e 2º graus à distância

O Colégio Comercial de Votuporanga, a primeira escola técnica da cidade, fundada em 1953 e que até hoje oferece cursos técnicos, profissionais, graduação e pós-graduação, tem também “polos” instalados em mais de 15 municípios no estado de São Paulo.

Desde 1999, é autorizado pelo CEE (Conselho Estadual de Educação) de São Paulo a ministrar cursos à Distância de Ensino Fundamental e Médio. Esse credenciamento é renovado a cada 05 anos, portanto a Instituição foi recredenciada em 2004, 2009,2014 valendo o último até 2019. É bom salientar que estes credenciamentos são rigorosos com a visita de especialistas do próprio Conselho Estadual, juntamente com supervisores da Diretoria Regional de Ensino. Em 1999 quando esta modalidade foi autorizada eram 144 escolas credenciadas dentro do estado de São Paulo e agora são somente 12, onde as 132 escolas não mais existentes, em sua maioria, foram cassadas por irregularidades.

O Colégio atualmente mantém polos (escolas montadas em sistema de parceria) em: São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca, Ribeirão Preto, Jundiaí, São Paulo, Itapeva, Cosmópolis, Indaiatuba, Assis, Ibiuna, Santa Cruz do Rio Pardo, Botucatu e Ourinhos, além de Rio Claro, Bragança Paulista , Dracena e Garça em fase de instalação.

Todas estas cidades são administradas pela SEDE da Instituição que é em Votuporanga, sendo que toda certificação dos mais de 2.000 alunos matriculados nestes POLOS é expedida pela Instituição e pela Diretoria de Ensino Local.

Tanto na Sede quanto nos Polos, o aluno faz a matrícula, leva seu material (apostilas), estudando em sua casa, tendo como apoio uma plataforma para perguntas, e respostas, vídeos referentes ao conteúdo, entre outros materiais para ajuda e retorna à escola para fazer as provas presenciais sempre no último sábado de cada mês. A duração do curso é de 06 meses, onde também são aproveitadas as séries concluídas em outras escolas. É uma modalidade para aquele aluno que por algum motivo não conseguiu estudar quando na idade e agora necessita da certificação ou ainda para satisfação pessoal e não tem tempo de frequentar diariamente a escola. Dentro desta modalidade o Colégio Comercial de Votuporanga nestes 17 anos orgulhosamente já certificou mais de 12.000 alunos.

As matrículas são ininterruptas, podendo ter inicio no dia em que for efetivada.

Portanto você que não terminou o Ensino Fundamental (antigo ginásio) ou o Ensino Médio (antigo Colegial) ligue 3421-6175 e fale em nossa Central de Atendimento e recupere seu tempo.

Colégio Comercial de Votuporanga – há mais de meio século oferecendo Educação de qualidade e com responsabilidade.