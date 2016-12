Conmebol confirma Galo, Grêmio e Santos como cabeças de chave

A Conmebol divulgou seu ranking de clubes atualizado. As novas pontuações confirmam Atlético-MG (9º colocado), Grêmio (12º) e Santos (15º) como os três brasileiros cabeças de chave. O Palmeiras (25º) estará no Pote 2, Flamengo (37º) no Pote 3, e a Chapecoense (199º) no Pote 4. Botafogo (79º) e Atlético-PR (71º), que estão no Pote 2 da fase prévia, podem ter os campeões Colo-Colo e Olimpia pela frente. Equipes do mesmo país só ficarão na mesma chave caso uma delas tenha se classificado da fase prévia. Ou seja, o Alvinegro e o Furacão podem cair em grupos onde estejam um dos demais brasileiros.

A Conmebol não divulgará o protocolo do sorteio antes da cerimônia. No entanto, é certo que o Glorioso e o Furacão não irão se enfrentar em um possível segundo confronto na fase prévia. São três itens que formam a pontuação do ranking: o desempenho histórico dos clubes, nas edições de 1960 até 2006, com pontos para quem foi campeão, vice, chegou à semifinal, além de vitórias e empates em qualquer fase desde a disputa nos grupos; a pontuação dos últimos 10 anos, com peso maior e decréscimo de 10% a cada edição anterior – ou seja, o Atlético Nacional, atual campeão, teve 10% a mais em relação ao vencedor de 2015, o River Plate, e assim por diante. Além disso, títulos nacionais conquistados entre 2007 e 2016 também foram computados, porém com peso menor. As Copas de cada país não entram na conta.

O melhor brasileiro do ranking é o São Paulo, que está na sexta posição, com 4227 pontos. O Boca Juniors é o líder, com 6445 pontos. Ambos não estão classificados para a Libertadores deste ano. Dentre os 47 clubes que estarão na competição, o River Plate tem a melhor posição: segundo. Além do Millonario e dos três brasileiros, serão cabeças de chave, o Atlético Nacional, os uruguaios Nacional e Peñarol e o San Lorenzo. Cruzeiro, em sétimo, e Corinthians, em oitavo, são os brasileiros mais bem posicionados ao lado do São Paulo. O Atlético-MG é o nono.

Declarada campeã da Copa Sul-Americana, a Chapecoense não pontuou. A Chape vai para sua primeira participação em Libertadores e não tem títulos nacionais, portanto, aparece zerada no ranking. Zulia e Carabobo, ambos da da Venezuela, Deportivo Capiatá, do Paraguai, e Deportivo Municipal, do Peru, estão na mesma situação do time catarinense.

Os caminhos do Glorioso e do Furacão na fase prévia podem render confrontos difíceis. Cariocas e paranaenses devem ir para o pote 2 da segunda fase. No pote 1, estão o tricampeão Olimpia, o campeão Colo-Colo, além do The Strongest, da Bolívia, famoso carrasco de brasileiros atuando em La Paz.

Fase de grupos:

pote 1

River Plate (ARG) – 5.081 pontos

Atlético Nacional (COL) – 5.049

Nacional (URU) – 4.685

Peñarol (URU) – 4.485

Atlético-MG – 3.792

Grêmio – 3.134

San Lorenzo (ARG) – 3.066

Santos – 3.044

Pote 2

Estudiantes (ARG) – 2.900

Emelec (EQU) – 2.702

Libertad (PAR) – 2.585

Santa Fe (COL) – 2.556

Palmeiras – 2.012

Universidad Católica (CHI) – 1.825

Guaraní (PAR) – 1.696

Sporting Cristal (PER) – 1.626

Pote 3

Flamengo – 1.501

Barcelona (EQU) – 1.470

Lanús (ARG) – 1.362

Zamora (VEN) – 557

Jorge Wilstermann (BOL) – 451

Independiente Medellín (COL) – 437

Godoy Cruz (ARG) – 306

Melgar (PER) – 185

Pote 4

Iquique (PER) – 126

Sport Boys (BOL) – 22,5

Chapecoense – 0

Zulia (VEN) – 0

Ganhador segunda fase 1

Ganhador segunda fase 2

Ganhador segunda fase 3

Ganhador segunda fase 4

PRIMEIRA FASE:

Pote 1

Independiente del Valle (EQU) – 2.125

Deportivo Táchira (VEN) – 1.315

Montevideo Wanderers (URU) – 593

Pote 2

Universitario de Sucre (BOL) – 547

Deportivo Capiatá (PAR) – 0

Deportivo Municipal (PER) – 0

SEGUNDA FASE:

Pote 1

Olimpia (PAR) – 3.759

Colo-Colo (CHI) – 2.306

The Strongest (BOL) – 1.864

Universitario (PER) – 1.402

Unión Española (CHI) – 1.223

Junior Barranquilla (COL) – 815

Millonarios (COL) – 595

El Nacional (EQU) – 579

Pote 2

Atlético-PR – 488

Botafogo – 416

Cerro (URU) – 148

Carabobo (VEN) – 0

Atlético Tucumán (ARG) – 0

Ganhador primeira fase 1

Ganhador primeira fase 1

Ganhador primeira fase 1