Corinthians oficializa Carille como técnico

O Timão tentou outros treinadores para no fim efetivar o ex-auxiliar do atual técnico da seleção

O Corinthians agiu rápido e, poucas horas após anunciar que Fabio Carille seria o treinador para a disputa do Campeonato Paulista, apresentou o treinador de forma oficialmente para a imprensa. O treinador ganhou uma segunda chance no comando do Timão, após nomes como de Rueda, do Atlético Nacional, Guto Ferreira, do Bahia, e Vanderlei Luxemburgo, sem clube desde que deixou o futebol chinês, serem descartados.

Efetivado como treinador, Carille deve receber uma bonificação no salário no início do ano. Ele ainda deve ter Osmar Loss, técnico da base corintiana – comandará os juniores na Copa São Paulo -, como auxiliar. A diretoria confirmou a possibilidade, mas vai definir apenas após as festas de final de ano. O treinador, porém, já começa a trabalhar na procura por reforços.

“O Corinthians sempre deixou muito claro das outras vezes que eu era interino. Hoje, chegou a minha chance e quero agarrar com todas as forças. Pretendo ficar muito tempo no clube e posso garantir que a torcida vai ver uma equipe organizada e de muita entrega dentro de campo”, afirmou o novo treinador.

“Traço uma linha de trabalho muito semelhante com a de Tite. Quero colocar no Corinthians o meu modo de ver, de pensar, ser um cara verdadeiro. O Rueda acrescentaria muito, mas hoje chegou minha chance. As coisas acontecem na hora certa. Chegou a vez de eu engatar na função de treinador”, completou.

Mais de Carille!

Na temporada passada, Carille chegou a assumir o comando do time em duas oportunidades. Primeiro, após a saída de Tite para a seleção brasileira e depois da queda de Cristóvão Borges – período que demorou para Oswaldo de Oliveira ser anunciado. Foram quatro vitórias, um empate e três derrotas.

“O Carille tem os melhores números desde a saída do Tite. Sua efetivação foi bem recebido por todos dentro da diretoria. Era o melhor a ser feito. E pode ter certeza que trabalhará durante todo o Paulistão”, disse o diretor de futebol do clube, Flávio Adauto.

Muito respeitado pelos dirigentes do clube, Carille está no clube desde 2009. Quando assumiu na temporada passada, Carille chegou a ser prometido pelo presidente Roberto de Andrade para ficar no comando do time até dezembro, o que acabou não acontecendo.