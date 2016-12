“Cats, The Musical” é atração de hoje

Alunos do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC) se apresentam na Concha Acústica, a partir das 20h30, durante programação de fim de ano

Da Redação

Os alunos do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC), da Escola Municipal de Artes “João Cornachione” – Oscarito, não poderiam ficar de fora da programação de fim de ano promovida pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga. Eles apresentam o espetáculo “Cats, The Musical” nesta quinta-feira (22/12), a partir das 20h30, na Concha Acústica.

O NIAC In Cena 2016 é inspirado em “Cats, The Musical”, composto por Andrew Lloyd Webber, estreado em Londres em 1981 e se consagrou por 18 anos em cartaz na Broadway, com inspiração nos poemas de T. S. Eliot sobre gatos. Ele ganhou inúmeros prêmios, incluindo Melhor Musical nos Prêmios Laurence Olivier e Tony Awards, e foi traduzido para mais de 20 idiomas.

A coordenação do Núcleo é de Graziella Fuscaldo. “O espetáculo põe em prática o conteúdo de aulas sobre teatro musical do último semestre, que envolvem textos cantados, coreografia cênica e interpretação teatral. Os alunos experimentam novas possibilidades no palco, além de criar e compor os próprios figurinos e maquiagem cênica”, destacou.

Desde 2013 o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas se transformou em um ponto de encontro, convivência e troca de experiência entre artistas iniciantes e profissionais do município, criando uma plataforma de ideias e conexão com a cidade, incentivando novos talentos, e contribuindo para o movimento artístico local.

Fim da programação

A Corporação Musical Zequinha de Abreu encerra a programação de fim de ano nesta sexta-feira (23/12), a partir das 20h30, na Concha Acústica. “Estamos muito felizes com o retorno do público que tivemos a cada atração do nosso festival. Pensamos em reunir diferentes apresentações com dança, música, apresentando a variedade de talentos que temos em Votuporanga e nossos projetos da Escola de Artes. Convido a todos para prestigiar, mais uma vez, nossa Corporação que abrilhanta ainda mais a movimentação no centro da cidade em clima natalino”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp.

Serviço

Espetáculo NIAC IN CENA em “Cats The Musical”

Data: 22 de Dezembro

Horário: 20h30

Local: Concha Acústica

Duração: 40 minutos

Fan Page: facebook.com/niacvotuporanga/

FICHA TÉCNICA:

Adaptação e Direção: Graziella Fuscaldo

Intérpretes: Alan Junior, Beatriz Gonzalez, Brendow Henrique Cavalini, Caroliny Rodrigues, Cristiane Andrade, Igor Andrade, João Nascimento, João Teixeira, João Victor Grande, Joyce Iuga, Julia Teixeira, Kayky Pontes, Laura Figueiredo, Leticia Brumato, Liriane Rodrigues, Lorena Cunha, Lucas Oliveira, Emanuelle Aragão, Marcelo Barcellos, Maria Eduarda Cruz, Mariana Prosdócimi, Michelli Santos, Paula Valdambrini, Pedro Franzini Rocha, Renan Grégio, Thâmille Castro, Thiago Scatolim, Ueliton Gonçalves, Vitor Nascimento e Wesley Arruda.

Ator/Cantor Convidado: Maurício Fuscaldo

Bailarina Convidada: Amanda Cunha

Coreografias: Renan Carvalho

Iluminação: Rupert Azevedo

Maquiagem e Figurinos: Alunos do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC)

André Takahashi