Educação: IFSP forma 1ª turma de curso superior

Mariana Biork

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga formou, na última terça-feira, sua primeira turma de alunos de curso superior. Os alunos que colaram grau são do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O aluno Paulo Fernando Pascoalin de Oliveira se diz honrado por fazer parte da primeira turma de formandos, pois este momento será marcado na história do Campus. “Já fiz outro curso superior em outra instituição de ensino da região, e senti que, no Instituto, fui muito estimulado a me dedicar aos estudos, não apenas em sala de aula, mas em ações de extensão e em projetos de pesquisa. Tenho muito orgulho de me formar aqui, pois sinto-me parte da comunidade acadêmica em todos os aspectos, já que o espírito democrático e participativo é constantemente estimulado”, comemora.

De acordo com o Prof. Dr. Evandro de Araújo Jardini, coordenador do curso, os alunos foram bastante preparados para aliar as teorias à prática da profissão durante a formação acadêmica, motivo pelo qual eles encerram esse círculo aptos para o ingresso imediato no mercado de trabalho ou para seguir a carreira acadêmica.

“O aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas está preparado para atuar no desenvolvimento de softwares, gerência de banco de dados e rede de computadores, motivo pelo qual há um alto índice de empregabilidade, mesmo em momentos de recessão econômica”, contou.

O Prof. Dr. Marcos AmorielleFurini explica que o Instituto Federal diferencia-se por ser uma instituição que educa em diferentes níveis, desde o ensino médio integrado com o técnico profissionalizante, passando pelos cursos superiores e cursos de pós-graduação. “Essa foi a primeira turma de formandos, mas, a partir de agora, todos os anos, teremos egressos de diversos cursos de nível superior. Toda a equipe de servidores do Campus Votuporanga atua com muita dedicação para a formação integral do aluno sem custos para ele”.

O professor ainda ressaltou a parceria com a Prefeitura de Votuporanga e a estabilidade financeira do Campus. “Excetuando-se o Campus São Paulo e o Campus Cubatão, ambos com um número maior de professores, cursos e alunos, somos o primeiro em termos de repasse de verbas”, disse.