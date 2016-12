Escola Uzenir encerra o ano letivo com projeto Mosaico

No ano letivo de 2016, a E.E.ProfªUzenir Coelho Zeitune realizou o Projeto Mosaico, executado pela professora Elisabete Gardini, que trabalha com o componente curricular “Linguagens Artística, com os alunos do Ensino Fundamental”.Em sala de aula, os alunos conheceram informações históricas, técnicas e práticas do mosaico.

Esse projeto faz parte das ações previstas no tema Preservação do Patrimônio. Por ser o mosaico uma pintura para a eternidade,seu objetivoé que os alunos tenham vínculos afetivos com a escola. Foram realizadas ações marcantes e pontuais, valorizando o espaço escolar e reconhecendo o potencial criativo dosjovens protagonistas, os quais deixarão suas marcas para a posteridade .

O projeto foi possível com o Programa Mais educação que propiciou recursos para sua realização e as parcerias da CIAFER e Programa Escola da Família.