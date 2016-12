Feriado: Confira o que abre e fecha no Natal

Mariana Biork:-

Os votuporanguenses precisam ficar atentos aos horários de funcionamento de serviços públicos e o comércio em geral durante o Natal. Os horários de funcionamento vão sofrer alterações já a partir desta sexta-feira (23). Muitos voltarão à normalidade somente na terça-feira (27). Confira a programação:

Prefeitura e órgão públicos

Com o feriado, a Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá atividades de expediente da administração direta e indireta hoje (23). O ponto facultativo foi determinado por decreto em virtude das comemorações de Natal e Ano Novo.

Serão mantidos somente os serviços de emergência como o atendimento no Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, UPA 24 horas e SAMU, além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800 770 1950. Também estarão em funcionamento normalmente as unidades do Ecotudo Norte e Sul, que atendem 24 horas.

Já no dia 26 de dezembro o expediente nas repartições públicas municipais terá início às 12 horas. Neste dia a Central de Atendimento do Paço Municipal estará aberta ao público das 12h às 15 horas. Outras informações pelo telefone (17) 3405 9700.

Poupatempo

Os postos Poupatempo de todo o estado também não funcionam nesta sexta-feira e sábado, devido ao feriado nacional. O atendimento à população volta a funcionar normalmente na segunda-feira, a partir das 12h.

Bancos

A Federação Brasileira dos Bancos informa que as agências bancárias abrem normalmente para atendimento ao público nesta sexta-feira. A Febraban ressalta que as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo), bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado (26), sem a incidência de multa por atraso.

O público pode utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados) para realizar operações bancárias. Além disso, as contas que possuem código de barra poderão ser pagas nos próprios caixas automáticos.

Já em relação aos boletos bancários, os clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão fazer o agendamento pelos canais eletrônicos ou pagá-los por meio do Débito Direto Autorizado – DDA. Vale lembrar que os tributos já vêm com data ajustada em relação ao calendário de feriados (federais estaduais e municipais).

Comércio

Hoje é o último dia em que o comércio de Votuporanga funcionará em horário especial, mantendo suas portas abertas até às 22h. No sábado, o comércio funcionará até às 16h. Na segunda-feira (26), as lojas estarão abertas das 13h às 18h.

As datas de abertura e fechamento foram definidas em acordo coletivo dos Sindicatos do Comércio e dos Comerciários, com a participação da Associação Comercial de Votuporanga, que realizou assembleia com os empresários.

Mercados

As três redes de supermercados existentes em Votuporanga, Santa Cruz, Porecatu e Proença, funcionarão normalmente nesta sexta-feira e até as 19h deste sábado. Na segunda-feira o funcionamento volta ao normal.