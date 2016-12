Follmann deve trabalhar na equipe após recuperação

O diretor executivo da Chapecoense, Rui Costa, confirmou que o clube tem pretensões de contar com o goleiro Jackson Follmann, um dos sobreviventes do desastre aéreo em Medellín, na vida do time. O diretor não confirmou o momento e nem a circunstância em que o goleiro assumirá algum cargo na Chape, mas confirma que tem certeza de que isso acontecerá.

Rui Costa e Follmann se conhecem há bastante tempo. Foi o diretor quem abriu as portas para o goleiro no Grêmio. Follman, que é Gaúcho, tem projetos de continuar vivendo em Chapecó, mas ainda precisa se recuperar fisicamente. Com isso, o fato de o goleiro começar a trabalhar na Chapecoense parece uma questão de tempo.

Follmann foi um dos seis sobreviventes no acidente aéreo de Medellín, que levava a delegação da Chapecoense para disputar a decisão da Copa Sul-Americana, diante do Atlético Nacional. Follmann precisou amputar uma perna e segue se recuperando no hospital.