Força Tática: Traficante é preso no bairro Pró-Povo

MAÍRA PETRUZ:-

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na noite de ontem, um indivíduo de 42 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. A ocorrência foi registrada no bairro Pró Povo, na Rua Rio Solimões, durante patrulhamento.

Segundo informações da PM, cientes de que o local é ponto constante de venda de drogas, a equipe deparou-se com um indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi localizada certa quantidade de dinheiro. Já em buscas no quintal da residência, foram localizados dois recipientes com várias porções de crack.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, identificado como C.M. Ele foi preso, encaminhado ao Plantão Policial e, posteriormente, recolhido a Cadeia de Guarani D’Oeste.