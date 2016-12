Há Natal? Ah, Natal!

Orlando Ribeiro

Ouvi contar esta pequena e grande história: Uma criança com toda a naturalidade encontrou-se com o menino Jesus e perguntou-lhe: “O que é que vai ser, quando ficar grande?”. E o menino Deus respondeu simplesmente: “Pequeno”, respondeu-lhe, também com toda a naturalidade. Pois é, enquanto nós, os homens imperfeitos, lutamos tanto na vida para querer ser grandes, a grandeza de Deus está justamente em mostrar-se pequeno, como Jesus o fez ao nos dar a sua vida e a desaparecer pelo bem do próximo. Passeando pelas ruas iluminadas e pelas lojas enfeitadas, penso que, no meio dessa grandiosidade toda, Jesus irá nos encontrar neste natal? Então, é tempo de relembrar a poesia de um pretenso diálogo com o aniversariante. Mestre, já houve um dia em que não tiveste lugar nas casas iluminadas da cidade. Hoje, com as pernas e o coração a caminho, procuro-te nas ruas enfeitadas, nas luzes, nas vitrines, nos rostos e nas mãos carregadas de presentes sem história. Há passos apressados e sacos cheios de menoridades necessárias, que zeram as contas bancárias, mas que não vejo encherem muito os corações. Há rostos pesados e cansados de olhares em sobressalto entre a mais recente promoção e os últimos nomes da lista. Há embrulhos, laços, postais, música…

E há as crianças… Sim, sempre elas, a dar o tom da alegria, sem outra preocupação senão descobrir a última novidade no céu, no semáforo que fica intermitente ou no cão vira-lata que está deitado à entrada de um prédio. Ah, as crianças… Porque a alegria da maior parte dos que não são como elas não me convence. Estão preocupados demais para poderem estar alegres, estão apressados demais para saborearem os caminhos que percorrem; estão ocupados demais para perguntarem o porquê dos gestos que fazem. Parece-me que o Natal lhes sai dos bolsos, mas não lhes entra no coração! E depois, sem que se deem conta, o Natal já passou e não ficou…

Infelizmente, na sinceridade, ou como dizem os jovens de hoje, “na boa”, “na real”, inventamos um Natal onde ninguém precisa nascer para que seja o NATAL de verdade. Porque já vai longe a lembrança de que, um dia, um Menino nasceu, numa época em que ainda não existiam shoppings e cartões de crédito; nasceu num canto do mundo onde ainda não existia um Papai Noel que gostasse de andar num trenó voador atrelado a renas de nariz vermelho; um bebê que nasceu num cenário sem pinheirinhos com luzinhas coloridas; uma criança que não ouviu ninguém cantar Jinglebells… Só que, naquela época, apesar de faltar tudo isso que escrevi ai nas linhas de cima, numa manjedoura pobre e em meio aos animais domésticos, houve um NATAL verdadeiro… Pena que hoje, apesar de haver shoppings, cartões de crédito, papai Noel, trenós e renas, não há tanto NATAL como as vitrines nos dizem…

