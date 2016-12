Homenagem: Saev inaugura galeria de ex-superintendentes

Mariana Biork

Com o intuito de homenagear e manter viva na memória a imagem daqueles que fizeram parte de sua história desde sua criação, a Saev Ambiental inaugurou na tarde de ontem a galeria dos superintendentes da autarquia, entronizando as fotos de todos os ex-superintendentes, incluindo a de Oscar Guarizo, que deixará o cargo nos próximos dias.

O prefeito Junior Marão ressaltou a importância de prestigiar o homenagear os valorosos homens que fizeram parte da história da autarquia. “A história da Saev é muito rica e foi construída por cada um desses nomes que, cada um em seu tempo fizeram o melhor para essa valiosa repartição do município.”

Já Oscar Guarizo aproveitou a oportunidade de parabenizar toda a equipe de servidores da Saev pelo trabalho desenvolvido afirmando que “é esse time que faz as coisas aconteceram e que fazer a Saev se tornar cada vez melhor”. O superintendente também disse que a criação da galeria é uma forma simples de homenagear aqueles que fizeram parte da história da Saev. “Todos os ex-superintendentes podem se orgulhar daquilo que ajudaram a construir, que hoje é motivos de muita honra para o nosso município.”

Saev Ambiental

Inaugurada em 1960, a então Estação de Tratamento de água, era gerenciada pelo departamento de água e esgoto da Prefeitura. Em 5 de dezembro de 1968, o departamento se tornou autarquia municipal quando o ex-prefeito Dalvo Guedes fundou a Superintendência de água e Esgotos de Votuporanga, a Saev, por meio da Lei nº 1057.

Atualmente, as equipes da Saev Ambiental trabalham 24 horas por dia para garantir o abastecimento de água aos mais de 92 mil habitantes de Votuporanga. A cidade conta com o sistema de abastecimento de água na Zona Norte, na Zona Sul e outra na região central, a ETA (Estação de Tratamento de Água). Há abastecimento também no Distrito de Simonsen e Vila Carvalho.