Inadimplência sobe 0,6% em Votuporanga

Fernand Ribeiro Ishikawa

A inadimplência do consumidor em Votuporanga voltou a subir. O índice no acumulado do ano subiu 0,6%, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Entretanto, na comparação interanual, contra o novembro de 2015, houve queda de 1,7%, e na avaliação mensal (contra o outubro), leve retração de 0,1%.

O município registrou queda de 3,2% no mês de setembro, contra o mesmo período do ano passado, e na avaliação mensal (contra agosto), teve queda de 0,7%.

O indicador de recuperação de crédito do consumidor na cidade também apontou crescimento. Foi registrada alta de 21,3% no acumulado do ano. Na comparação interanual, contra o mesmo mês do ano anterior, o indicador obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplência subiu 19,6%, e na avaliação mensal (contra o mês anterior), houve elevação de 5,0%.