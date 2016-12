Inauguração: Prefeitura entrega duplicação da Horácio dos Santos

Mariana Biork

Na reta final de seu mandato, o prefeito Junior Marão entregou a duplicação da Avenida Horácio dos Santos, na terça-feira. A melhoria faz parte de um projeto de mobilidade urbana elaborado pela administração municipal, que beneficia moradores das regiões Norte e Leste da Cidade, que estão em forte expansão.

A obra contou com a construção da nova pista de 7,5 metros, recapeamento da via existente, instalação de novo sistema de iluminação centralizada com 31 postes, seguindo a estética das Avenidas Antônio Augusto Paes e Deputado Áureo Ferreira. Além disso, uma ponte de 7,6 metros foi construída substituindo a existente com melhor estrutura para suportar o tráfego de veículos. Os canteiros centrais possuem três metros e área de passeio de três metros de pedestre.

O filho do homenageado, Horácio Junior, agradeceu em nome da família. “Agradeço Dalvo Guedes por ter dado o nome do meu pai à via. Antes era uma viela de terra, que não tinha nada, e hoje se tornou uma importante avenida da cidade, fato que com certeza deixaria o meu pai muito feliz”, enfatizou.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Edilson Pereira Batista recordou quando a avenida foi alvo de críticas do Legislativo. “A Câmara lutou muito por essa avenida, que hoje faz jus à demora, tornando-se uma via importante e que melhora a mobilidade urbana”, disse.

Por sua vez, o secretário de Obras, Waldir Petenucci, falou da satisfação em entregar a via. “Recuperamos a pista existente, com arborização, local seguro para passagem de pedestres nos canteiros e beleza ímpar. Irá facilitar o tráfego”, afirmou. Já o titular da pasta de Desenvolvimento Urbano, Jorge Seba, disse que a duplicação é o presente de Natal do bairro.

O prefeito eleito, João Dado, parabenizou a concepção da obra, reafirmando o compromisso de construir a ponte que ligará as avenidas Horácio dos Santos e Prefeito Mário Pozzobon no primeiro ano de seu mandato. “Essas avenidas vão transformar e privilegiar essa área da cidade, que está em crescente expansão.”

O prefeito Junior Marão também ressaltou a importância da duplicação para o desenvolvimento da região e, principalmente, para a mobilidade urbana do município, por se tratar de uma avenida que ligará a Zona Norte de Votuporanga ao centro da cidade.

“Essa região foi muito contemplada com os investimentos nas avenidas feitas nos últimos anos, que foram fundamentais para abrigar importantes equipamentos públicos, como Arena Plínio Marin, Complexo Esportivo, pista de skate, Consultório Municipal do bairro Pró-povo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), Nova Prefeitura (que está sendo construída) e muitos outros.”

O homenageado

Há mais de 25 anos, num certo dia, o povo de Votuporanga não parou para ver a banda passar. Silenciava um homem vitorioso que havia cumprindo sua jornada na terra. Votuporanguense por adoção, deixou no ar um toque de pistom anunciado a todos sua partida. A música sempre esteve presente em todos os momentos da vida do pai, esposo e servidor público exemplar, primeiro no Paço Municipal e depois na Junta do Serviço Militar.

Mas, era nos bailes e nas retretas que soavam os acordes de sua música, áureos tempos para a geração que usufruiu de seu grande talento. Sereno em seu lar doce lar, pleno de afeto e atenção por seus familiares, a esposa Neide e os filhos Horácio Júnior, João Humberto, Alexandre e Alexandra. Foi um dos percussores da nossa querida banda municipal, sendo, inclusive, seu primeiro maestro. Quando calaram seus acordes, permaneceu firme a sua memória na história cultural e musical de nossa cidade.

Sua simpatia e alegria ficaram na posterioridade, transmitindo aos filhos e netos o profundo amor pela terra das brisas suaves, passando, inclusive, a batuta da banda para seu filho mais velho, Horário Junior, o Tuca. Por sua importância e por seus valores morais, por iniciativa do então vereador Dalvo Guedes, há 22 anos, em dezembro de 1994, a avenida foi batizada com o seu nome, lei sancionada pelo prefeito Pedro Stefanelli Filho.