“Irmão Mariano” doa 350 cestas básicas à população

Tendo como proposta socorrer famílias de baixa renda e proporcionar um natal mais feliz a quem vive em situação de pobreza, a Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, com sede no Jardim das Palmeiras I, distribuiu, no último dia 21 de dezembro à tarde, 350 cestas básicas de alimentos, sendo 230 delas com 20 quilos de alimentos e 120, com 10 quilos cada.

As famílias foram cadastradas antecipadamente, conforme a necessidade de cada uma, onde as prioridades elencadas deram preferência àquelas com maior número de crianças e idosos.

No total foram distribuídos, aproximadamente, seis mil quilos de alimentos. Antes da distribuição, as famílias presentes foram recepcionadas com uma festa de confraternização, onde foram servidos várias modalidades de bolos, torradas, doces e refrigerantes. Estiveram presentes, na sede do “Irmão Mariano Dias”, mais de quinhentas pessoas.

A Campanha de Natal, que anualmente é feita pela Instituição, mais uma vez só foi possível com a imensa colaboração de voluntários e da comunidade.

“Uma cesta básica de alimentos, temos convicção, não resolve o problema da fome das famílias carentes, mas será sempre um alento, para que continuem esperançosas, aguardando por dias melhores no futuro, tendo a certeza de que não foram esquecidas”, afirmou Waldenir Aparecido Cuin, presidente do “Irmão Mariano Dias”.