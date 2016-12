Leão vê Lusa “mais difícil” que o esperado

Novo diretor de futebol da Portuguesa, o ex-goleiro Emerson Leão disse ter se surpreendido com a situação financeira do clube ao aceitar auxiliar a equipe a se reerguer após o rebaixamento para a Série D do Brasileirão. Em entrevista, o dirigente, que não receberá salários, disse crer na força da Lusa para dar a volta por cima, já que contra com um estádio, centro de treinamento de qualidade e um técnico gabaritado como Tuca Guimarães.

“Acho que encontrei uma Portuguesa muito mais difícil do que imaginava. Estou dizendo e disse ao nosso presidente que não vou por atleta para jogar dentro do campo com cinco, seis meses de atraso. Isso não vai acontecer. É a primeira coisa que disse para ele. Não podemos nem cobrar uma pessoa que não está preparada. A Portuguesa está muito difícil. Por isso viemos para colaborar, tentar resgatar o mais rápido possível. Acho que vai acontecer. Estamos sendo entrevistados dentro de um estádio, dificilmente tem um estádio como esse, tem um centro de treinamento maravilhoso. Disse ao Tuca, que conhece mais as categorias inferiores do que eu, que ele tem tudo e com qualquer coisa pode contar com minha presença”.

Sem treinar uma equipe desde 2012, quando esteve à frente do São Caetano, Leão se solidarizou com o técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, que fez pouco caso da necessidade de se estudar enquanto longe dos gramados.

“Foi um apoio ao treinador Renato que, nesses dois anos parado, não fez curso nenhum e resolveu o problema do Grêmio. Ele disse que quem sabe andar de bicicleta nunca deixa de saber, e quem não sabe vai correr e estudar para depois perguntar para ele. Aqueles que tiveram a felicidade de envelhecer e trabalhar com 50 anos no futebol tem que se sentir privilegiado. Assim que me sinto. Agora, ao lado de treinadores mais jovens, estamos aqui para auxiliar e não intimidá-los. Para sair do Brasil e tirar foto na Europa não serve para mim não”.

Envolta em dívidas, a Portuguesa disputou a elite pela última vez do Brasileirão em 2013, quando caiu por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva – por escalar irregularmente Héverton, perdeu quatro pontos na tabela. Em 2014, caiu para Série C e, este ano, sofreu o inédito descenso para a Série D em 2017.