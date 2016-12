Mirassol contrata ex-zagueiro do São Paulo

Novo reforço do Leão foi campeão da Copa Sul-Americana de 2012 com o Tricolor do Morumbi

O Mirassol Futebol Clube apresentou o zagueiro Edson Silva, 30 anos, que defendeu o São Paulo entre os anos de 2012 e 2015. No início deste ano, ele se transferiu para o Estrela Vermelha, da Sérvia, e no seu retorno ao Brasil assinou contrato com o Leão da Araraquarense até o final do Paulistão. A apresentação do novo reforço leonino, feita pelo presidente Edson Antonio Ermenegildo, aconteceu na tarde de ontem, na sala de imprensa do estádio José Maria de Campos Maia. Com isso, já são 13 jogadores contratados para a temporada. Mais reforços vão chegar ao clube mirassolense nas próximas semanas.

“O Mirassol abriu as portas para eu retornar ao Brasil e vou trabalhar bastante para fazermos uma ótima campanha no Paulistão”, disse Edson Silva, que é natural da cidade pernambucana de Santa Tereza. No Tricolor do Morumbi, o zagueiro atuou em 112 partidas, marcando sete gols, sendo que em 2012 foi campeão da Copa Sul-Americana. “O gol mais especial que marquei foi defendendo o São Paulo no Brasileirão de 2014 no clássico contra o Corinthians na Arena de Itaquera. Na ocasião fomos superados por 2 a 1, mas tive a felicidade de fazer um gol muito bonito, após cruzamento do Kaká”, acrescentou, Edson, que é especialista em bola aérea.

O Leão, do técnico Moisés Egert, já conta com os goleiros Douglas, ex-Ceará, e André Zuba, que estava no Mogi Mirim; o lateral direito Tony, ex-Bahia; o zagueiro Cleylton; os volantes Paulinho, ex-Paysandu, Maldonado e Paraíba; os armadores Xuxa, Cássio Ortega, Ícaro e Robinho, além do atacante Gustavo. A estreia do time mirassolense é contra o Red Bull Brasil no dia 5 de fevereiro, um domingo, em horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Mirassol FC integra o Grupo D do Paulistão, ao lado de Santos, Grêmio Audax e Ponte Preta. O Grupo A tem: Corinthians, São Bernardo, Ituano e Botafogo, de Ribeirão Preto. A Chave B é formada por São Paulo, Red Bull Brasil, Linense e Ferroviária, enquanto que a C conta com Palmeiras, São Bento, Grêmio Novorizontino e Santo André.

Fundado em 9 de novembro de 1925, o Mirassol FC conta com os patrocínios da Poty, Levity, Constru-Sol, Kodilar, Ultrafitness, Physicus, Santa Maria, Rosalito, Rede Sol e Nakal.

Ficha técnica do reforço:

Nome: Edson José da Silva

Apelido: Edson Silva

Posição: zagueiro

Data de nascimento: 09/05/1986 (30 anos)

Naturalidade: Santa Tereza-PE

Altura: 1,87m

Peso: 84 kg

Últimos Clubes: Estrela Vermelha (2016), São Paulo (2012 a 2015), Figueirense (2011), Duque de Caxias-RJ (2010), Boa Vista-RJ (2010), Fortaleza-CE (2009), Vila Rio-RJ (2009), Botafogo-RJ (2008), CRB-AL (2007), Corinthians-AL (2006) e Palmares-PE (2005).