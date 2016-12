Nível de emprego e perspectivas para 2017

Por Fernando Pinho

Com um número já elevado de 12 milhões de desempregados, em setembro, a quantidade de demissões superou as contratações em 39,3 mil, de acordo com dados do CAGED.

A divulgação de tal indicador revela continuidade na trajetória de recuo de perda de postos de trabalho com carteira assinada. A reversão dessa tendência, não garantirá que muitas categorias profissionais retomem o padrão de emprego vigente durante a era Lula e Dilma, pois, é muito comum, após uma grave recessão, as empresas que despediram, aperfeiçoarem o quadro de funcionários, extinguindo algumas funções, por meio da automação, com o objetivo de baixar custos operacionais.

Afinal, as crises sempre geram oportunidades para ganhos de eficiência produtiva. A Reforma Trabalhista pode acelerar o processo de recuperação do nível de emprego, principalmente se flexibilizar as relações Capital X Trabalho, diminuindo os custos de contratação e demissão.

