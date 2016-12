Quais são as diferenças entre suplementos e anabolizantes?

Com a popularização das academias e a busca pelo corpo perfeito cada vez mais evidente, o uso de suplementos e, em alguns casos, de anabolizantes, se tornou mais popular para acelerar o processo de aumento da massa muscular. Mas qual é a diferença entre os dois?

Composição do suplemento alimentar

Os suplementos alimentares são feitos à base de ingredientes naturais, que são retirados de fontes alimentícias e são compostos de elementos como proteínas, carboidratos, aminoácidos, vitaminas, minerais, entre outros. Esses produtos são feitos por laboratórios de alimentos e têm como função oferecer um suporte à alimentação para melhorar o desenvolvimento físico e podem ser encontrados nas seguintes composições:

– Proteicos: formulados à base de proteína do soro do leite ou clara de ovo em pó;

– Repositores energéticos: produtos à base de carboidratos, como maltodextrina, dextrose e frutose;

– Repositores hidroeletrolíticos: bebidas para hidratação com carboidrato, vitaminas e eletrólitos;

– BCAAs: aminoácidos essenciais Isoleucina, Leucina e Valina;

– Hipercalóricos: produtos que auxiliam na oferta de caloria, energia e demais nutrientes;

– Suplementos de vitaminas e minerais, isolados ou na forma de complexos vitamínicos.

Composição do esteroide anabolizante

Conhecido popularmente como bomba, ou bola, os anabolizantes são manipulados em laboratórios farmacêuticos com substâncias químicas sintetizadas que mexem na composição hormonal de quem faz seu uso. É utilizado por médicos para tratar casos de atrofia de membros e para estimular o desenvolvimento motor ou muscular do indivíduo. No entanto, alguns atletas e praticantes de musculação usam os anabolizantes para ganhar resultados de força e ganho de massa muscular mais rapidamente.

Suplemento x anabolizante

Os suplementos alimentares podem proporcionar grandes benefícios ao treino e ao organismo de diferentes atletas, e são considerados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como alimentos de alto valor biológico. Além disso, os suplementos suprem carências nutricionais do organismo e têm formulação próxima aos próprios alimentos.

Em contrapartida, os anabolizantes lidam com a manipulação de hormônios e outras substâncias sintetizadas de uso controlado. Em outras palavras, os anabolizantes são drogas e só devem ser usados se for indicado e acompanhado por um médico, caso contrário, podem trazer danos irreversíveis ao organismo do atleta.