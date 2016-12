Os servidores da rede estadual nascidos no mês de dezembro já podem efetuar o recadastramento anual no site da Secretaria de Gestão Pública. O registro deve ser realizado até o dia 31 deste mês.

A atualização é obrigatória para todos os servidores estaduais. O não cumprimento da norma implica no bloqueio dos benefícios do servidor. Caso o servidor perca a oportunidade de se recadastrar, a regularização só será possível presencialmente nas Diretorias de Ensino.

Os funcionários temporários e efetivos, que atuam como professores, diretores, agentes de organização, supervisores, incluindo funcionários afastados ou licenciados devem ter seus cadastros atualizados, sempre no mês correspondente ao aniversário.

O recadastramento anual dos servidores tem o objetivo de traçar políticas de valorização e capacitação dos funcionários do Estado, unificar o sistema de gestão de Recursos Humanos e estudar a realocação de servidores e empregados públicos para que haja melhor distribuição de recursos no âmbito do Estado.

…

Repatriação

Em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o governo alterou a data fixada para o repasse dos recursos da multa da repatriação aos Municípios, antecipando em dois dias. A publicação traz expressamente, que esses cursos serão transferidos, por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a partir do dia 30 de dezembro. O texto anterior da Medida Provisória 753/2016 estabeleceu que a verba da multa será repassada aos Estados imediatamente, e aos Municípios a partir de 1.º de janeiro de 2017.

…

Conscientização

Mais uma vez a Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, firma parceria com Mauricio de Sousa Produções para conscientizar a população paulista sobre o trânsito.

Desta vez, o gibi da Turma da Mônica traz, de forma lúdica e ilustrativa, informações sobre o comportamento adequado que os motoristas devem adotar enquanto dirigem.

Intitulado “Turma da Mônica em Viajando com Segurança”, o gibi aborda temas como o uso do celular ao volante, cinto de segurança, farol baixo na estrada, excesso de velocidade, travessia de pedestres, uso da passarela, dentre outros assuntos.

A distribuição dos gibis é gratuita e começou no domingo (18), data de início da Operação Verão. O material será entregue em todas as praças de pedágio das rodovias concedidas de todo Estado.