Já está sendo entregue nas 35 mil casas de Votuporanga a revista de prestação de contas da administração do prefeito Junior Marão durante todo o seu mandato. Em respeito à população, o material distribuído abrange as ações de todas as secretarias nestes oito anos.

É importante frisar que não houve nenhum investimento de recursos públicos nesta publicação, até porque configuraria como crime de responsabilidade. Todos os gastos com este material foram pagos com recursos próprios de Marão.